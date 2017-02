Detido un veciño de Ourense por organizar o secuestro da familia dun avogado para pedir 50.000 euros de rescate

Axentes da Policía Nacional detiveron a un home de 52 anos por planear o secuestro da familia dun avogado da cidade, muller e fillo, para pedirlle un rescate de 50.000 euros.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, o secuestro foi frustrado polo arrepentimento dunha das terceiras persoas contratadas para levalo a cabo, cando a operación "estaba nun proceso avanzado de execución".

Os feitos que motivaron a investigación iniciáronse o día 7 de febreiro deste ano cando, na Comisaría de Vilagarcía de Arousa, unha muller denunciou que unha persoa contactara con ela e propúxolle levar a cabo un secuestro en Ourense a cambio de 10.000 euros, cun anticipo de mil.

Na súa denuncia, indicou que o plan era reter á muller e ao fillo dun home ata que este pagase a cantidade esixida polo organizador do secuestro.

Por mor desta denuncia, estableceuse un dispositivo policial polas comisarías de Policía de Vilagarcía de Arousa e Ourense, coa finalidade de abordar a investigación que permitise o esclarecemento dos feitos.

Así se puxo en marcha un operativo conxunto co obxectivo de comprobar os feitos denunciados e, en caso de ser certos, desmantelar a trama criminal planeada, coa detención dos responsables. Á denunciante e a súa parella outorgóuselle a condición de testemuña protexida.

COÑECIDO AVOGADO

No curso da investigación, comprobouse que, efectivamente, estaba en fase de execución un plan para realizar un secuestro na cidade de Ourense, no que a vítima era un coñecido avogado da cidade.

A Policía relatou que o plan consistía en que a denunciante, que fora captada en Vilagarcía de Arousa xunto co seu compañeiro, trasladásense á cidade de Ourense, onde debían localizar e reter á muller e fillo dun coñecido avogado desa cidade, "utilizando como arma intimidatoria unha xiringa para, con posterioridade, esixir ao esposo e pai, unha cantidade de diñeiro pola súa liberación".

A trama urdida consistía en, unha vez retida a muller e fillo menor de idade, ben no domicilio ou lugar onde foren achadas, posteriormente localizar ao marido e negociar con este a súa liberdade a cambio de 50.000 euros, "diñeiro que o organizador do secuestro estaba seguro que a vítima posuía en metálico e que gardaba nunha caixa de seguridade na súa vivenda", segundo engaden as mesmas fontes policiais.

Tras once días de investigación policial constatouse a implicación do detido como organizador do feito e procedeuse á súa detención como presunto autor dun delito contra a liberdade.

O detido e a vítima foran socios nunha promoción inmobiliaria de Ourense, a cal "resultara un fracaso", segundo lembra a Policía. Desde ese momento, o organizador do secuestro responsabilizou ao avogado.

ORDE DE AFASTAMENTO

No ano 2013 o autor dos feitos fora detido por ameazas e tentativa de extorsión ao seu antigo socio, do que tiña desde entón unha orde de afastamento.

O detido, un home de 52 anos de idade, natural de Ourense, foi posto a disposición xudicial o martes, tras o que se decretou o seu ingreso en prisión.

A investigación desenvolveuse pola Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaria Provincial da Policía Nacional de Ourense e o Grupo Operativo da Comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa.