O artista madrileño de orixe galega Zelada actuará este xoves na Sala Riquela en Santiago

O artista madrileño de orixe galega Zelada actuará este xoves día 23 na Sala Riquela Club de Santiago para anticipar 'Be Someone', o seu novo traballo que verá a luz o próximo 24 de febreiro.

A actuación terá lugar este xoves a partir das 22,30 horas na Sala Riquela na capital galega. As entradas están á venda a oito euros en anticipada e 12 euros en despacho de billetes.

Zelada presenta 'Be Someone', o seu último traballo de estudo, no que o artista destila composicións clásicas de soul, blues e funk norteamericano, "sendo capaz de combinar á perfección diferentes estilos, coa influencia dos grupos de sempre", segundo destacan os promotores.

"Colaboracións especiais, coros desgarrados, e o espírito da música negra universal que se fusiona, esta vez, nunha distinguida paleta de cores, onde xéneros como o hip hop, a música gospel ou o rock contan coa súa propia voz", segundo engaden.