A comisión de investigación da lexionela que se abriu no Concello de Ourense por mor de dous casos detectados no verán de 2015 concluíu, co apoio de todos os grupos, que houbo unha "falta de transparencia por parte da empresa de limpeza municipal na entrega de documentación e información" ao Consistorio.

Ademais, cos votos dos grupos da oposición --DO, PSOE e Ourense en Común-- e o non do PP --que goberna en minoría--, foi aprobada outra conclusión achegada polo PSOE na cal se establece que "primou a oportunidade política por encima da seguridade".

Os populares argumentaron o seu voto en contra a esta conclusión sobre a base de que é "incompatible" coa reflexión anterior. "Xa que quedou patente a falta de transparencia da empresa na entrega de datos ao concello, dificilmente podiamos facer primar a oportunidade política por encima da seguridade. Simplemente, cando tivemos coñecemento de todos os datos, foi cando se fixo público", xustifican os populares.

Pola súa banda, os socialistas --e así quedou nun cuarto punto aprobado-- acusaron ao goberno municipal de "ocultar, polo menos, durante tres semanas aos traballadores e aos grupos da oposición a existencia dun primeiro caso de lexionela comunicado pola empresa concesionaria".

"Desta forma, a actitude mostrada polo goberno municipal parece estar máis próxima á preocupación pola repercusión pública que podería ocasionarlle certa erosión política que pola propia aparición da enfermidade", abundou o Grupo Socialista.

OUTRAS CONCLUSIÓNS

Nas conclusións tamén se sinala, nun primeiro punto, que o contaxio "non veu producido pola condución de auga bruta".

Nun segundo punto, conclúe que os "casos de lexionela viñeron motivados por unha mala planificación en prevención e desinfección dos vehículos que utilizaban auga bruta", así como "das súas instalacións por parte da empresa".

O caso coñeceuse en outubro de 2015, cando o propio Concello de Ourense informou de que dúas persoas que formaban parte do persoal laboral da empresa concesionaria da limpeza, Ecourense, contaxiáronse lexionela.

O primeiro dos casos detectouse en setembro --segundo informouse entón-- e a Consellería de Sanidade considerárao "illado", aínda que ordenou entón á empresa concesionaria "adoptar medidas contempladas no protocolo, para emendar o posible foco da bacteria".

No entanto, ao detectarse un novo caso, a inspección sanitaria constatou que "non se adoptaron as medidas ordenadas a finais de setembro", tras o primeiro contaxio, de forma que, no seu día, Sanidade ordenou a paralización e inmovilización dos vehículos de baldeo de auga bruta.