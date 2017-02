A Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas reclamou ao Goberno central que traballe para "desatascar" o proceso de acollida de refuxiados e solucione o "tapón" rexistrado na xestión de peticións de asilo, para así atender a "sensibilidade" mostrada por diversos concellos galegos e españois para recibir a este colectivo.

Con motivo do primeiro aniversario desde as mobilizacións de 'Pasaxe segura' en 120 cidades de todo o mundo, a entidade criticou que as políticas migratorias do Goberno e a Unión Europea avanzan na liña de fomentar "o peche e ao externalización de fronteiras".

En rolda de prensa, diversos portavoces da Rede, como Miguel Fernández, María Díaz e Isabel Rey, deron a coñecer un manifesto con motivo desta situación, ademais de anunciar unha campaña de visibilización a través dun proceso de recollida de firmas para sacar de novo á palestra a defensa dos dereitos humanos deste colectivo.

Neste texto, que se trasladou á Delegación do Goberno de Galicia, denuncian o incumprimento dos compromisos de recolocación de refuxiados, atendendo o 5 por cento dos 160.000 comprometidos. En España, foron 745 persoas acollidas desde Italia e Grecia, o que supón o 3,8 por cento dos 19.399 previstos.

A entidade critica, ademais, o "vergoñoso acordo" con Turquía para devolver a "todas as persoas que chegan de forma irregular ás costas gregas", mentres a UE subscribe novas alianzas con países que teñen "pésimos antecedentes no cumprimento dos dereitos humanos", como Libia ou Afganistán.

Deste xeito, solicitan "garantir vías legais e seguras de acceso" a persoas "en situación de extrema vulnerabilidade" e medidas específicas para garantir os dereitos de menores, mulleres ou maiores.

A iso, reclamaron que se cumpran "inmediatamente" os compromisos de acollida e recolocación, axilizando o sistema de asilo, e que se anulen os acordos e tratados que "pon en risco" a garantía dos dereitos humanos deste colectivo, emprendendo así "unha acción exterior coherente" que busque a igualdade e evite os conflitos armados e que revise "en profundidade" as políticas migratorias.

RECOLLIDA DE FIRMAS.

Doutra banda, Miguel Fernández trasladou o apoio da entidade ás mobilizacións que se están convocando en diversas cidades e municipios "en recordo" do primeiro aniversario das protestas do 26 de Febreiro, entre elas Vigo ou Santiago.

Así, realizou un chamamento a "visibilizar" esta situación, cuxos afectados seguen na mesma situación "de hai un ano" , e agradeceu o apoio de "diferentes alcaldes" que están "dispostos" a colaborar coa acollida destas persoas en situación "de vulnerabilidade".

Co obxectivo de facilitar esa "visibilización", emprenderán unha campaña específica coa lema 'Non ou malos tratos non ou abandono, ou silencio tamén é cómplice'.

Isabel Rey explicou que levarán a cabo unha recollida de firmas tanto presencial como en liña de apoio ao manifesto e a esta campaña, que posteriormente se remitirán ao Goberno central a través da Delegación do Goberno, na que colaborarán diversos establecementos comerciais e centros educativos.