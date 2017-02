O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que a Xunta non recibiu ningunha solicitude de Ferroatlántica sobre as centrais hidroeléctricas situadas nos ríos situadas nos ríos Xallas e Grande dos fornos de ferroaleación instalados en Cee e Dumbría. Se se presenta, garantiu que se analizará co compromiso de garantir "o cumprimento da lei, a garantía de interese público e manter o emprego".

Manifestouno en resposta á portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón, quen asegurou que "non" se cre que non haxa contactos entre a empresa e a Xunta, cando os representantes dos traballadores e os medios xa informaron do plan industrial da compañía, que pasaría pola venda dos activos hidroeléctricos do grupo.

Nesta conxuntura, Pontón apelou á "unión" de todas as forzas políticas para "dicir alto e claro a Villar Mir que as centrais do Xallas nin se venden nin se segregan". "Galicia non lle debe nada a Villar Mir, pero Villar Mir débelle moito a Galicia", advertiu a nacionalista, quen felicitou a Feijóo polo recente nacemento do seu fillo.

"Axudaralle a comprender mellor a preocupación dos traballadores de Ferroatlántica polo seu presente. A final de contas, as decisións de hoxe terán que ver co futuro dos seus fillos", sinalou Pontón, á que Feijóo replicou, que antes e despois da paternidade, o seu compromiso está "cos traballadores" e polo en dúbida é "mentir".

A continuación, Feijóo defendeu que o "anuncio" da empresa, do que a Xunta non ten comunicación, levaría tamén, segundo o publicado, "un investimento de 100 millóns en Sabón, Cee e Dumbría". "Con que parte quedamos?", preguntouse, para insistir en que non é "razoable" que Pontón impute á Xunta a autorización dunha "venda".

"INCORDIAR" CON "PREOCUPACIÓNS" QUE "NON EXISTEN"

"É falso e non debe incordiar nin traer preocupacións á xente cando esas preocupacións non existen. Se Ferroatlántica presenta expediente, imos falar cos alcaldes e cos sindicatos, cos que estamos en contacto, pero Ferroatlántica non presentou ningunha solicitude na Xunta, polo que non hai cambio na súa posición", sinalou Feijóo.

"Non temos acreditación de que o interese público cambie e, en consecuencia, as explotacións e fábricas teñen que seguir unidas. Se hai interese novo, o primeiro será avalialo cos alcaldes e os traballadores", engadiu, antes de remarcar que o que di a compañía é que "vai investir 100 millóns e, para iso, ten que vender activos".

"Entón, que é o importante?", preguntouse o presidente, para engadir verase cando a empresa o "concrete", se da o paso. E que, se iso ocorre, insistiu, a proposta analizarase atendendo ao cumprimento da lei, do interese público e do emprego.

Ao termo da sesión, Pontón pediu a palabra e queixouse pola afirmación de Feijóo de que o BNG "incordia" con "problemas que non existen", aínda que o presidente da Cámara, Miguel Santalices, afirmou que non se podía entender, dado o "ton", que o uso de "incordiar" atentase contra a dignidade do grupo.

En todo caso, Pontón insistiu durante o debate na necesidade de trasladar a Ferroatlántica que as centrais "nin se venden nin se segregan". "É moi sinxelo, vai defender a legalidade que di que nin se venden nin se segregan? Pidamos á empresa que cumpra os seus compromisos porque Villar Mir fixo caixa con Galicia e non reinvestiu aquí, senón fóra", advertiu.

"A POSICIÓN NON VARIOU"

A continuación, o deputado de En Marea Pancho Casal denunciou que a posible compradora de Ferroatlántica xa transmitiu as súas intencións aos organismos reguladores bolsistas americanos, de modo que pediu á Xunta que informe a esas entidades de que a venda "é imposible".

Na súa resposta, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, reafirmou, na mesma liña que Feijóo, que "a posición da Xunta" respecto diso da venda de Ferroatlántica "non variou" e reiterou que "en ningún momento a empresa solicitou autorización para a venda das centrais".

Tras deixar claro que o Goberno galego non se pronunciará ata que isto ocorra, o que asegurou é que "os traballadores" de Ferroatlántica teñen o "compromiso" da administración autonómica de que "sempre" se cumprirá a lei, salvagardarase o interese público e defenderase o emprego.

Ante estas manifestacións, o parlamentario de En Marea concluíu que a Xunta vive "nun mundo paralelo" e advertiu de que "Villar Mir non vai presentar oficialmente a petición ata ter coaccionada a toda a comarca e aos medios de comunicación".

ENCONTRO COS GRUPOS

Así é que insistiu en que o Goberno galego traslade ao regulador americano esa "información relevante sobre que as centrais non se poden vender", como vía para evitar "problemas" a posibles investidores. No entanto, para pechar o debate, Conde apelou a ser "prudentes e rigorosos" e a deixar de "trasladar incertezas".

Entre tanto, representantes dos traballadores mantiveron un encontro nos corredores da Cámara con membros de todos os grupos parlamentarios, que subiron a falar con eles ante o hemiciclo despois da sesión de control ao presidente.