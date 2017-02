O Ministerio de Sanidade afirma que a historia clínica dixital cobre xa a 35 millóns de persoas

A historia clínica dixital cobre xa a máis de 35,7 millóns de persoas, é dicir un 77 por cento do total de quen teñen cartón sanitario individual; a receita electrónica alcanza unha implementación do 87 por cento, e, segundo os últimos datos dos que dispón o Ministerio de Sanidade, a base de datos de cartóns sanitarios individuais do Sistema Nacional de Saúde (SNS) ten case 45.000.000 millóns de persoas rexistradas.

Estes datos foron dados pola ministra de Sanidade, Dolors Montserrat, a unha pregunta do deputado de Ciudadanos Francisco Igea Asiqueta, na sesión de control ao Goberno, sobre como pensa dar cumprimento ao proxecto do cartón sanitario única, un punto que foi recollido no Acordo de Investidura asinado en agosto de 2016 con Cs.

"O que inscribimos cumprímolo", respondeu tallante as ministras, quen asegurou que o Goberno esta cumprindo co acordo de investidura con Ciudadanos "desde a cooperación continuada das comunidades autónomas para que tanto a implementación como a interoperatividade da sanidade como o acceso ao sistema nacional de sanidade sexa unha realidade e responda os niveis de cohesión, de calidade e de seguridade que requiren os cidadáns".

Igea Asiqueta lamentou durante a súa comparecencia que, "no últimos anos, desde que se creo a Lei de Cohesión sanitaria, 14 anos despois, dous decretos e 500 millóns de euros gastados, os españois non seguen sen poder viaxar seguros co seu cartón sanitario polo seu país".

Por este motivo, desde Cs pídenlle ao Goberno que "se garanta cun calendario e con medidas concretas que ningún español pasará o nadal do ano 2018 nun servizo de urxencias porque non se puido ler o seu cartón e alguén non puido ver o seu historial".

A ministra reiterou a súa intención de continuar avanzando cara á total implementación e interoperatividade da historia clínica, a receita e cartón sanitario electrónica. Ata o momento, a 31 de xaneiro do 2017, "a base de datos de cartóns sanitarios individuais do SNS ten case 45.000.000 millóns de persoas rexistradas, estamos case ao cento por cento".

"Asignamos un código de identificación persoal, único e vitalicio para cada persoa, un código que é valido para todo o estado; articulamos a actualización continuada e o intercambio de información entre CCAA; estamos a traballar e aseguramos a interoperatividade de cartóns antigos e novas en todo o SNS".

Así mesmo, asegurou que "a historia clínica dixital cobre xa a 35 millóns de persoas, é dicir un 77% do total de persoas que teñen cartón sanitario individual, no 2011 só tíñana 6 millóns de persoas; e a receita electrónica alcanza a implementación do 87% cando no 2011 só estaba o 50% implementado".

A ministra confía en "continuar avanzando para chegar ao 100% en receita e en cartón" e, para iso, convidou a todo os grupos a sumarse ao un Pacto de Estado para "poder incluír todos estes temas que nos preocupan, como é preservar o Sistema Nacional de Saúde".

SÓ 5 COMUNIDADES CONTAN COA RECEITA INTEROPERABLE

Polo momento, só Canarias, Estremadura, Castilla-La Mancha, Navarra e a Comunidade Valenciana --a última en incorporarse-- dispoñen do sistema de prescrición electrónica de receitas interoperables.

Deste xeito, no conxunto do SNS, 726 centros de saúde e 2.519 consultorios de atención primaria dispoñen actualmente dun sistema de prescrición de recta electrónica interoperable. En canto a oficinas de farmacia son 4.281 as que actualmente poden dispensar receitas interoperables, ás que se espera que se somen as 1.275 farmacias de Castilla-La Mancha.

Ademais, Galicia e Aragón, atópanse en fase moi avanzada para a súa incorporación ao sistema de interoperabilidade do SNS e espérase que sexan as seguintes comunidades en levalo a cabo.

"O obxectivo final é que os pacientes poidan moverse por todo o territorio nacional e obter os seus medicamentos prescritos en calquera farmacia do país, independentemente de en que comunidade fosen recetadas e sen necesidade de preocuparse nas súas viaxes polas datas de dispensación nas que teñen que retirar a medicación ou sen ter que acudir ao seu médico para que lles realice anticipos da mesma", sinala Sanidade.

En canto á receita electrónica está amplamente implantada no ámbito de cada comunidade autónoma, de maneira que supón máis do 87% do total das dispensacións prescricións que se realizan no Sistema Nacional de Saúde.