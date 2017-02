O deputado de En Marea Manuel Lago denunciou este mércores que o número de expedientes de regulación de emprego creceu en Galicia no último ano, a diferenza do que ocorreu no ámbito estatal, onde este tipo de situacións diminuíron en contía. No entanto, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, advertiu que "un dato non fai tendencia" e mantivo que a economía galega está "en verde".

Ante o pleno do Parlamento, Lago exhibiu uns datos "moi preocupantes" dos 11 primeiros meses de 2016 con respecto ás mesmas datas do ano anterior, pois sitúan a Galicia como "a segunda comunidade con peor evolución, só por detrás de Baleares".

Respecto diso, Conde xustificou esa circunstancia co ERE presentado por PSA en marzo de 2016, pero lembrou que recolle uns datos "máximos" que non se corresponde coas regulacións que realmente está a levar a cabo.

Con todo, esas explicacións non satisfixeron a Lago Peñas, quen evidenciou que "a subida do PIB" en Galicia "non está a servir para mellorar a calidade de vida dos traballadores" e recalcou que é "responsabilidade do goberno".

Así pois, concluíu lamentando que a "luz verde" sexa para as empresas e a "vermella" marque a situación dos asalariados, algo que negou o alto cargo da Xunta. "A tendencia da nosa economía é verde", incidiu, para esgrimir a modo de exemplo que o paro na nosa comunidade caeu "un 10 por cento". Por tanto, tras rexeitar xeneralizar sobre "datos puntuais", apelou a "seguir traballando para que ese verde mantéñase".