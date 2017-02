Investigado un veciño de Sarria (Lugo) por un delito contra a seguridade viaria por conducir sen ter carné

A Garda Civil imputa en calidade de investigado na localidade de Sarria (Lugo) a un veciño do municipio como presunto autor dun delito de condución pola perda de vixencia do permiso de condución.

Segundo informou o Instituto Armado nun comunicado de prensa, esta persoa investigada por un delito contra a seguridade viaria foi posta a disposición xudicial.

Ademais, a Garda Civil detivo a dúas persoas por orde directa da autoridade xudicial. Nun caso en Lugo ás 13,10 horas do pasado día 20 foi arrestado un veciño do municipio de 36 anos por orde do Xulgado do Penal Número 1.

Mentres, en Vilalba ás 9,50 horas do día 20 foi detido un veciño desta localidade de 37 anos por orde directa do Xulgado de Instrución Número 2. Ambas as persoas foron postas a disposición xudicial.

Ademais, a Garda Civil detivo ás 10,45 horas do martes a un veciño de Rábade (Lugo) de 31 anos, ao cal lle consta unha requisitoria en vigor de procura, detención e personación dimanante do Xulgado de Instrución Número 3 da localidade de Betanzos (A Coruña).

Tamén ás 2,20 horas do pasado día 20 en Augasmestas (Quiroga) foi arrestada unha veciña de Ibiza de 32 anos, á cal lle consta unha requisitoria en vigor de procura, detención e personación dimanante do Xulgado do Penal Número 2 de Ibiza