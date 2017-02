(AM) Pleno.- Feijóo ofrece elevar ata 1.600 prazas a OPE de sanidade se hai pacto co PSOE nos orzamentos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que, se no marco da negociación da lei estatal dos Orzamentos Xerais do Estado, PP e PSOE "pactan" ampliar a oferta pública de emprego (OPE), Galicia está "en disposición" de sacar 1.600 prazas en 2017. De momento, de acordo coa taxa de reposición autorizada, convocaríanse 820.

"Veremos se hai orzamentos", trasladou ao portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen criticou con dureza a súa xestión en materia sanitaria e reclamou ao presidente a posta en marcha dun plan de estabilización "a catro anos" con 2.500 prazas para recuperar "a calidade" na sanidade pública e acabar "coa precariedade laboral".

O dirixente socialista remitiuse a "datos oficiais" do Ministerio de Sanidad, que revelan "unha redución de 1.000 traballadores no persoal das institucións sanitarias galegas desde 2009, cando contaban con 35.079 profesionais".

Ademais, cifrou ao redor de 7.000 os profesionais de todas as categorías que traballan suxeitas a condicións "precarias, pululando ao redor da sanidade pública para cubrir baixas e vacacións, nunha situación posta en cuestión pola xustiza galega e europea". Como exemplo do estado da sanidade, advertiu tamén de esperas de "un ano e un mes" para anxioloxía e cirurxía vascular na área de Vigo.

Feijóo replicou que non se pode xulgar a situación da sanidade pública pola espera "nun hospital" concreto e defendeu que, a pesar das dificultades da "crise", o persoal "indefinido" do Servizo Galego de Saúde (Sergas) aumentou nuns 1.000 efectivos con el á fronte da Xunta. Un persoal, subliñou, con 7.000 médicos e un 90 por cento con contrato indefinido.

O presidente galego engadiu que tamén aumentou o investimento sanitario por habitante en 34 euros no últimos seis anos ata os 1.034. Tamén destacou o incremento das intervencións cirúrxicas e das consultas, antes de proclamar que o galego é un dos "mellores sistemas de saúde" de Europa.

Non en balde, declarouse "orgulloso" da sanidade pública e os seus profesionais a pesar dos axustes salariais, á vez que lembrou que agora se lles "reporá" a súa capacidade adquisitiva.

"DIGNIDADE" PARA A SANIDADE

Con todo, Feijóo tamén tivo que defenderse das críticas do portavoz de En Marea no Hórreo, Luís Villares, quen afeou a Feijóo o estado da sanidade, con exemplos como o "peregrinar" de mulleres "en condicións humillantes" a hospitais de Madrid a interromper o seu embarazo ou as "mortes" de afectados por Hepatites C.

Así mesmo, o dirixente de En Marea aludiu á recente morte dunha muller nos corredores de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ou o suicidio e unha agresión sexual no hospital psiquiátrico de Conxo, antes de vincular a situación cos "recortes" en investimento -que Feijóo negou- e de reivindicar "dignidade" para a sanidade.

En fronte, o presidente esgrimiu as estatísticas que reflicten "a mellora de todos os indicadores sanitarios" e reiterou a Villares os datos que ofrecera a Leiceaga, á vez que salientou as melloras nas infraestruturas sanitarias. "Señor deputado por Lugo, vaia pola provincia e compare", retou, tras aludir a Hospital Lucus Augusti e ao da Mariña.

UN SERVIZO "AFRICANO"

Villares replicou que el se fai eco das queixas que lle trasladan os cidadáns, non de problemas inexistentes. "Este deputado por Lugo pisa a sanidade pública, está na sanidade pública", remarcou, mentres que Feijóo contestoulle que "aínda lle queda moito que patear".

Fronte ao seu "orgullo" pola sanidade galega, acusou aos dirixentes de En Marea de considerar que é un servizo "africano ou dos peores países do mundo" e preguntouse a que comunidade ou que modelo ten que "copiar" Galicia.

"Porque o de países que vostedes defenden e nos que non hai medicamentos non será o modelo, supoño", sinalou, tras defender a actuación dos profesionais no caso da muller que faleceu no corredor de urxencias do centro compostelán e de instar a Villares a afrontar determinadas cuestións con menos "frivolidade".