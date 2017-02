RTVE pon a disposición da cidadanía a serie documental 'Arquitectura Popular en Galicia'

O secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participou este mércores na presentación dos documentais de sériea 'Artes e tradicións populares: a arquitectura popular en Galicia', que Radio Televisión Española (RTVE) pon á disposición da cidadanía en formato cinema.

Segundo informou a Xunta, o obxectivo é favorecer a divulgación entre o público xeral do contido destas pezas audiovisuais, que están baseadas na obra de investigación 'Arquitectura popular en Galicia', do arquitecto Pedro de Chairo.

Durante a presentación, Lorenzo destacou o labor levado a cabo polo autor do libro, grazas ao que os galegos dispoñen de "unha documentación e narración exhaustiva de como foron ao longo do tempo" as edificacións populares.

Un labor, engadiu, grazas á cal a arquitectura popular pasou de "ser un feito cultural próximo, pero esquecido, a manifestarse como unha parte consciente" da identidade galega e, por tanto, do seu "patrimonio".

Ademais, Anxo Lorenzo agradeceu o esforzo de RTVE por "pór a disposición da cidadanía estas pezas documentais, documentos audiovisuais de gran valor que conforman unha testemuña única dunha forma de vida que xa non existe".

DEFENSA DA PAISAXE

En leste mesmo camiño, o secretario xeral destacou tres actuacións da Xunta encamiñadas a "avanzar" na protección da paisaxe.

En primeiro lugar, nomeou a inclusión dunha nova categoría de Ben de Interese Cultural, a de paisaxe cultural, que "da entidade ao que nalgún tempo foi considerado paraxe pintoresca".

Ademais, Lorenzo lembrou que se está traballando na elaboración dun Plan Estratéxico de Dinamización dos Pequenos Centros históricos, unha iniciativa coa que o Goberno galego quere "favorecer a conservación destes núcleos á vez que se promove a fixación de poboación neles".

En terceiro lugar, mencionou a publicación da 'Guía de boas prácticas para as actuacións nos Camiños de Santiago', con recomendacións coas que se garante "a salvagarda das súas características tradicionais, culturais e paisaxísticas".