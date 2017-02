O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, avoga por "reformular" o coñecido como imposto de plusvalía tras a súa anulación en recente sentenza polo Tribunal Constitucional (TC), de forma que cre que os concellos deben "tentar buscar outras vías de financiamento".

A preguntas da prensa este mércores en Santiago tras reunirse coa conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, o presidente da Fegamp recoñeceu que a súa cobro "en moitos casos é absolutamente inxusto", e puxo como o exemplo a situación "máis grave" na que se esixe en casos de desafiuzamentos, o que "é inaceptable".

Respecto diso, sinala que "o concello non ten capacidade para dicir vostede non paga", polo que afirma que é responsabilidade do Goberno "actualizar" este imposto, "porque para que alguén teña plusvalía ten que ter beneficio desa venda".

Por agora García non ten estimacións de como repercutirá nas arcas municipais galegas este fallo do TC, pois "de momento a sentenza fala de casos nos que se cobrou a plusvalía non existindo esta".

IMPOSTO "COMPLEXO"

Ademais, Alfredo García reflexiona sobre que "para os propios concellos" este imposto "é complexo", porque "da moito traballo" e "sempre" implica "un amplo expediente", de maneira que "ao final son moitos trámites para non tanto diñeiro".

Aínda que apunta que nas cidades "recadan máis", pon de exemplo o Concello do Barco, do que García é alcalde, para sinalar que o imposto de plusvalía supón "pouco máis do un por cento" da recadación, o que considera é similar en municipios de tamaño medio.

SENTENZA DO CONSTITUCIONAL

O pasado venres o Tribunal Constitucional (TC) declarou inconstitucional varios artigos da norma foral sobre o Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (coñecido como 'plusvalía municipal' porque a cobran os concellos) en Guipúzcoa, ao entender que vai contra o principio de capacidade económica tributar por este imposto cando a venda do inmoble realizouse con perdas.

Así se pronuncia o TC ante a cuestión de inconstitucionalidade exposta polo Xulgado do Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián en relación aos devanditos artigos da norma foral, que segundo sentenciou o alto tribunal son contrarios ao principio de capacidade económica contemplado no artigo 31.1 da Constitución española.

A resolución, da que foi relatora a vicepresidenta do Tribunal, Adela Asua, foi adoptada polo pleno do TC por unanimidade. Segundo explicou o TC, a norma cuestionada establece un imposto sobre a plusvalía dos terreos de natureza urbana, imposto que se deveña no momento en que se produce a venda do ben e que se calcula de forma obxectiva a partir do seu valor catastral e dos anos -entre un mínimo dun e un máximo de 20- durante os que o propietario foi titular do mesmo.

A sentenza lembra a doutrina do Tribunal Constitucional sobre os principios do artigo 31.1 da Constitución española e reitera que "en ningún caso poderá o lexislador establecer un tributo tomando en consideración actos ou feitos que non sexan expoñentes dunha riqueza real ou potencial", como sucede cando a venda do inmoble prodúcese sen obter ningunha ganancia ou mesmo con perdas.