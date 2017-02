Produtores de moluscos coreanos interésanse polo sistema de control de produción e comercialización galego

Un grupo de empresarios produtores de moluscos de Corea do Sur, composto por 15 persoas, visitarán este xoves o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) para formarse no sistema de control oficial da produción e comercialización que se desenvolve en Galicia.

Os empresarios do país asiático serán atendidos pola directora do Intecmar, Covadonga Salgado, que os acompañará nunha visita guiada polas instalacións do instituto e explicaralles en detalle o funcionamento de cada unha das unidades do centro.

O obxectivo é que os produtores coñezan o funcionamento dos controis oficiais esixidos na Unión Europea (UE) na produción e comercialización de moluscos bivalvos e outros organismos mariños. Para iso, o persoal do Intecmar explicará aos coreanos como se realiza o control sanitario para garantir a seguridade alimentaria dos moluscos.

Por unha banda, os técnicos coñecerán os labores de mostraxe de auga, para determinar as condicións oceanográficas e os recontos de fitoplancto, e tamén verán o sistema de control de patoloxías nos bivalvos.

A delegación coreana permanecerá en Galicia ata o venres e, ademais, visitarán, acompañados por persoal do Clúster de Acuicultura de Galicia, a empresa produtora de abalón Galician Marine Aquaculture, situada en Muros, e tamén un polígono de bateas de cultivo de mexillón.