A delegada do Estado en Zona Franca, Teresa Pedrosa, lembrou este mércores que o Consorcio encargou ata cinco estudos sobre a construción dunha Central do Transporte na área de Vigo, e mostrouse "sorprendida" porque o alcalde de Vigo e presidente do organismo, Abel Caballero, "diga que descoñece" o proxecto.

Nunha rolda de prensa tras manter unha reunión con asociacións de transportistas, Teresa Pedrosa recalcou que Zona Franca "leva 25 anos" estudando a construción desa infraestrutura e que, de feito, o último estudo foi encargado por Teresa Pisano, sendo xa Caballero presidente do pleno deste organismo.

En xuño pasado, relatou, "fíxose un refundido dos estudos" e incluíronse partidas nos orzamentos de Zona Franca para 2017 (que seguen sen aprobarse) co fin de que puidese construírse esa Central do Transporte. Desde entón, asegurou Pedrosa, remitiulle "dez cartas" ao rexedor olívico ofrecéndose a explicarlle calquera dos proxectos incluídos no presupostos "pero non se pode explicar ao que non quere ouvir".

"Eu non teño nada que ocultar. Este non é o meu proxecto, senón que é de Zona Franca, que leva 25 anos estudándoo e xa é hora de pasar á acción", proclamou e lembrou que Zona Franca "quere e ten a competencia para facelo". "Ata agora, Abel Caballero nunca discutira que o fose a facer o Consorcio", engadiu, en alusión á reclamación do alcalde de que a obra sexa financiada, polo menos en parte, pola Xunta de Galicia.

Pedrosa lembrou que a idea de Zona Franca é convocar un concurso público de compra de chan (entre 50.000 e 100.000 metros cadrados) nunha zona con boa conexión á A-55 ou á A-52 e, posteriormente, convocar un concurso público para adxudicar a explotación da Central de Transporte. O investimento estimado do proxecto é duns 7 millóns de euros.

ASETRANSPO

Pola súa banda, Ramón Alonso, presidente da Asociación de Empresarios do Transporte da provincia de Pontevedra (Asetranspo), incidiu na necesidade de que exista esa Central para dar solución aos 500 camioneiros que, segundo os seus cálculos, teñen que estacionar nalgún dos 8 polígonos industriais que hai na área metropolitana ou en viales secundarios "cos riscos de seguridade que iso leva".

Alonso lembrou que os condutores teñen a obrigación de legal de respectar os descansos, pero "non teñen onde facelo". Ademais, advertiu de que a situación empeorará coa presenza de máis "mega-trailers" nas estradas, despois de que a administración autorizase as licenzas.