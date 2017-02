Pleno.- O PP vota en contra de pedir a retirada do recurso contra a área de Vigo, como quería a oposición

O BNG pretendeu que o Parlamento pedise a retirada do recurso da Xunta contra a área Metropolitana de Vigo pero a súa iniciativa non saíu adiante debido ao voto contrario do PPdeG, pese ao apoio do resto de grupos da oposición --En Marea e PSdeG--.

Respecto diso, o deputado popular Alberto Pazos atribuíu ao nacionalista Luís Bará "graves erros de memoria e interpretación" no relato do sucedido desde 2012 ata agora, e reprochoulle acudir ao pleno da Cámara a solicitar "que a Xunta renegocie cun único alcalde --por Abel Caballero-- unha lei aprobada por unanimidade". "Chámalle consenso: bravo!", ironizou.

Neste sentido, Pazos apuntou que no seu momento "si se celebrou unha sesión constitutiva" pero "o que non se fixo foi elixir o presidente, porque había un boicot por parte do alcalde --Caballero-- e porque o PP entendeu que era irresponsable avanzar ausentándose unha parte tan importante da asemblea".

Ademais, o parlamentario do PP tachou de "diabólica" a emenda do PSdeG --que foi incorporada--, a cuxo portavoz no debate, Abel Losada, lle acusou de non ter "nin idea do que é o transporte metropolitano".

"Reflexionen. Aí onde se implantou o plan de transporte da Xunta, abaratáronse os custos. Aí onde o PSOE o boicoteou, coa conivencia do Bloque e das 'mareas', encareceuse", resolveu.

CONTRA O "BOICOT"

Pola súa banda, na súa intervención, Bará salientou o seu chamamento ao "diálogo", e reclamou "un esforzo", para que os populares "non lle poñan freo" á Área e "non lle fagan este boicot".

Ao seu xuízo, o PP está "a facer unha fronte política contra o Concello de Vigo" nunha "disputa personalista" e propia "de pelexa de egos".

En representación de En Marea, Juan Merlo censurou igualmente a "posición de bloqueo" da Xunta neste asunto, e rexeitou "utilizar a área metropolitana como ferramenta política", ao ver niso "unha inxerencia".

O socialista Abel Losada considerou estar ante unha "posverdade" -polo discurso do PP- e atribuíuno ao intento de "enganar": "Presentar unha imaxe da realidade que esconda os verdadeiros obxectivos", resolveu. Ao seu xuízo, o transporte é só "a desculpa" para iso.