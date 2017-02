Román Rodríguez participa en Braga na mesa redonda 'Convergencias Portugal-Galiza'

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o ministro de Educación de Portugal, o doutor Tiago Brandão Rodrigues, participaron este martes na Universidade do Minho, en Braga, na mesa redonda da 3ª Semana Cultural 'Convergências Portugal-Galiza'.

O evento, que se celebra do 19 ao 25 de febreiro, réndelle tributo a través de diferentes propostas culturais e musicais a dúas figuras singulares da cultura a ambos lados do Miño: no caso de Galicia a Rosalía de Castro e a Zeca Afonso en Portugal.

A intervención de Román Rodríguez virou ao redor da Lei Paz Andrade e o seu desenvolvemento e posta en práctica. En concreto, falou dos avances no proceso de achegamento de Galicia e Portugal, a través da recente incorporación de Galicia á Comunidade de Países de Lingua Portuguesa e da versión traducida ao portugués do Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, mencionou a introdución do ensino do portugués na formación do persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade ou a colaboración dos medios de comunicación públicos galegos e portugueses.

Finalmente, o conselleiro subliñou na mesa redonda a importancia da memoria de entendemento ao amparo da cal a administración educativa galega, en colaboración co Instituto Camões, incorporou o portugués como lingua estranxeira de opción e avaliación curricular no ensino non universitario.