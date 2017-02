A valedora do pobo, Milagros Otero, dirixiu unha carta ao Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela na que lle solicita a súa colaboración ante a "grave situación" que viven os pensionistas galegos afectados pola falta de pagamento do Instituto Venezolano de Pensións desde hai máis de 12 meses.

Segundo indicou a institución, hai meses que o Valedor do Pobo abriu unha actuación de oficio pola falta de pagamento das pensións a persoas galegas que traballaron e cotizaron en Venezuela.

A "alarma social desatada" polos "amplos atrasos" dos pagos aos pensionistas españois, moitos deles galegos, aumentou "nos últimos tempos", explicou o Valedor, que alertou de que isto está "a desembocar en situacións críticas para persoas que, como efecto destes atrasos, poden verse privadas das súas vivendas e teñen serios problemas para o pago das subministracións domésticas".

Tal e como se indica na misiva, o Instituto Venezolano de Seguros Sociais "hai máis de 12 meses que non abona as pensións referidas, o que está a provocar graves situacións persoais e familiares no ámbito económico e social".

A actuación da valedora súmase á instancia iniciada desde o Defensor del Pueblo estatal, que se dirixiu tamén ao seu homólogo venezolano e ás institucións españolas.