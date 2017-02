Pleno.- O PPdeG rexeita máis subidas salariais no Sergas e lembra que non chegaron aos deputados

O PPdeG rexeitou este mércores unha iniciativa parlamentaria de En Marea que pedía á Xunta abrir unha mesa de negociación cos sindicatos do Sergas para activar os acordos aprobados en 2008. O seu portavoz na materia, Aurelio Núñez Centeno, sinalou que os orzamentos xa prevén "incrementos retributivos" para este persoal, e de paso lembrou que "os únicos" que non recuperaron as contías recortadas son "os deputados".

Ante o pleno do Parlamento, Eva Solla defendeu a súa proposición non de lei co argumento de que foron os funcionarios quen "sostiveron co seu traballo a maltreita sanidade pública", de modo que pediu "devolverlles os dereitos roubados durante a crise". Polo menos, incidiu "o 7,5 por cento" de subida salarial que se aprobou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Coa "indecencia" de non mellorar as condicións do persoal coincidiu a nacionalista Montse Prado, do mesmo xeito que o socialista Julio Torrado. "Defendemos tratar con decencia e dignidade ao persoal público, porque estamos a favor do servizo público", esgrimiu o parlamentario arousán.

Na súa quenda para situarse, Núñez Centeno xustificou a súa oposición en que a situación económica non permite "asumir" agora novos compromisos cos profesionais sanitarios como os prometidos polo bipartito. E, para sacudirse as críticas, lembrou que "a única baixada" de soldo aos funcionarios públicos foi decretada por José Luís Rodríguez Zapatero.

En cambio, proseguiu, este ano os médicos gañarán de media uns 3.000 euros máis ao ano, mentres que os enfermeiros percibirán uns 800 euros adicionais. Así pois, cos inicios de recuperación salarial no Goberno galego e o sector público autonómico, só os deputados non viron incrementarse a súa nómina tras os recortes de 2010 e 2013, tal e como apuntou.