O pontevedrés Pazo de Rubiáns acollerá un encontro sobre camelia e paisaxismo organizado pola Fundación Juana de Veiga

O Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), acollerá os próximos días 2 e 3 de marzo o encontro internacional 'A Camelia e o paisaxismo en Galicia'.

O evento foi presentado este mércores na Deputación de Pontevedra, nun acto que contou coa presenza do directora Turismo da Xunta, Nava Castro, da directora da Escola Galega da Paisaxe, Isabel Aguirre, e da deputada delegada da Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA), Eva Vilaverde.

O obxectivo destas xornadas é contribuír ao mellor coñecemento da camelia, falando da súa historia, da súa actualidade, da súa presenza noutros territorios, da beleza das súas variedades e do seu potencial ornamental, paisaxístico e, por tanto, turístico.

Nava Castro lembrou que o Pazo de Rubiáns está declarado Xardín de Excelencia Internacional da Camelia, o que supón unha mostra do valor que Galicia ofrece ao desenvolvemento dun turismo de calidade, vinculado ao seu "riquísimo patrimonio tanto paisaxístico como cultural e arquitectónico". A este encontro internacional acudirán expertos de todo o mundo, chegados desde lugares como Portugal, Francia ou China.

A presidenta da Sociedade Española da Camelia e técnica da Deputación de Pontevedra na EFA, Carmen Salinero, xunto á técnica Pilar Vela, serán as encargadas de inaugurar as xornadas, o 2 de marzo, falando sobre as especies de camelia máis comúns en Galicia.

EXPERTO DESDE CHINA

Nesta primeira xornada destaca tamén a intervención de Gao Yiyin, do Research Institute of Subtropical Forestry de Zhejiang, quen falará da taxonomía do xénero 'Camellia' e de especies presentes en China. A súa presenza nesta xornada servirá para que se estuden as posibilidades de que as especies que se desenvolven en Galicia poidan chegar a florecer nos meses de verán.

O programa inclúe ademais relatorios a cargo de Cristina Castel Blanco, profesora de Paisaxismo na Universidade de Lisboa, que explicará como era o rexistro de camelias no século XVI en Portugal, antes de Georg Kamel. Tamén intervirá Xaques Soignon, director do Service Espaces Verts et Environnement (SEVE) de Nantes, quen falará sobre a camelia urbana, símbolo da cidade de Nantes.

O estudioso botánico chinés Gao Yiyin terá unha segunda intervención o venres, para explicar como é a incorporación ao mundo da camelia de 250 híbridos de nova xeración de variedades que florecen todo o ano.

Pola súa banda, José Collazo, presidente da Asociación de Empresarios Viveristas do Noroeste (Asvinor) e xerente de Viveiros Río Tollo, comentará a situación do sector dos viveiros en España e Europa e a dispoñibilidade de especies para cultivar.

Antes das conclusións será a quenda de Isabel Aguirre, directora da Escola Galega da Paisaxe Juana de Veiga, quen disertará sobre a relación entre a camelia e os xardíns dos palacios.

A día de hoxe, 40 persoas xa se inscribiron para participar nesta xornada. O prazo para matricularse péchase o mesmo día de celebración e o prezo é de 50 euros, mentres que para estudantes e exalumnos da Escola Galega da Paisaxe, a matrícula sitúase en 30 euros.