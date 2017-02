O Consello da Cultura Galega acolle unha xornada sobre o Castro de Baroña

O Consello da Cultura Galega acollerá este xoves a xornada 'Alén dun castro: arqueoloxía, restauración e divulgación no xacemento de Baroña'.

Segundo explicou a entidade organizadora, o Castro de Baroña é un dos xacementos máis visitados de Galicia, no que se xuntan "interesantes aspectos patrimoniais, a súa temperá posta en valor e a súa localización, o que lle confire un importante valor paisaxístico".

"Este valor monumental da contorna acabou desvirtuando a importancia do propio xacemento arqueolóxico, que segue demandando traballos para aprender máis sobre el, xa que o que sabemos é pouco", dixo Luís F. López González, do equipo arqueolóxico de Terra Arqueos, responsable das últimas intervencións no castro e participante no encontro.

Este é o décimo dos encontros monográficos sobre patrimonio cultural organizados pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega e nel participarán os arqueólogos Luís F. López González, Ángel Concheiro Coello e Yolanda Álvarez González, responsables das últimas intervencións no xacemento arqueolóxico de Baroña.

A sesión de traballo do xoves comezará da man de Luís F. López González, coa análise dos procesos de restauración realizados no castro e os novos achados documentados nas estruturas de delimitación do xacemento. Pola súa banda, Ángel Concheiro Coello detallará intervencións que se desenvolveron ao longo do tempo en Baroña, o contexto arqueolóxico do xacemento e novos traballos de posta en valor de patrimonio.

Finalmente, Yolanda Álvarez González explicará como as novas intervencións abriron un bo número de preguntas acerca da morfoloxía e a ocupación do xacemento e fará fincapé na necesidade de colaboración dun equipo profesional interdisciplinar, xa que os antigos traballos en solitario non poden responder a todas as necesidades do Castro de Baroña.