Fundación Endesa convoca os Premios á Ecoinnovación educativa a colexios de todo o territorio estatal

Fundación Endesa convocou os Premios Ecoinnovación educativa a colexios de todo o territorio estatal no marco da súa aposta por impulsar proxectos que transformen e innoven a educación, e co propósito de potenciar os coñecementos e competencias dos estudantes en materia de sustentabilidade do sector enerxético.

Estes premios --dirixidos a estudantes e centros docentes de educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio-- teñen como obxectivo principal "identificar actitudes innovadoras e comprometidas coa conservación da natureza e o medio ambiente; destacar o protagonismo dos mozos no fomento da cultura ecolóxica: coñecementos, valores, actitudes, comportamentos, e espertar o interese social polo medio ambiente a través dos centros educativos".

A directora de proxectos de Fundación Endesa, Begoña Muñoz de Verger, corroborou o compromiso da Fundación Endesa pola promoción da cultura ecolóxica a través deste tipo de iniciativas educativas. "Estamos moi orgullosos de poder contribuír a fomentar boas prácticas en medioambiente entre o máis novas", afirmou, a ese respecto.

A primeira edición dos Premios Fundación Endesa á Ecoinnovación Educativa é, desde agora, un espazo aberto onde estudantes, profesores e centros poderán envorcar as súas inquietudes ecolóxicas e ambientais.

Segundo explica a fundación, os impulsores destes premios coñecen "o interese da comunidade educativa por preservar, a través da ecoloxía, as riquezas naturais; por asumir con responsabilidade a administración e o coidado do que nos rodea; e, por participar activamente, a través da educación, no fomento dunha cidadanía responsable desde o punto de vista ecolóxico".

PREMIOS

A dotación dos Premios Fundación Endesa será de 16.000 euros repartidos en tres categorías.

Así, na categoría uno e dúas daranse tres galardoes por cada unha e un apoio económico de 2.000 euros por cada premio, que permita seguir desenvolvendo as iniciativas ambientais do centro.

Na categoría tres entregarase un galardón acompañado dun apoio económico de 4.000 euros para desenvolver as iniciativas ambientais no centro.

Este proxecto parte dun traballo previo de investigación, o Ecobarómetro 2016, que sinalou "as carencias e debilidades da sociedade" en cultura ecolóxica e propón, a través dos premios, "non só paliar os seus efectos, senón fortalecer e incrementar a toma de conciencia neste ámbito".