Os votos do PPdeG foron os únicos que apoiaron unha iniciativa parlamentaria para pedir á Xunta que "todos os concellos de Galicia" teñan, no ano 2020, unha casa niño. Con dúbidas sobre o compromiso do Goberno galego cos servizos públicos, e ao non aceptar o grupo maioritario as súas emendas, o BNG votou en contra e En Marea e PSdeG abstivéronse.

En concreto, a proposición non de lei foi defendida pola deputada popular Raquel Arias, quen destacou que as casas niño concédense a persoas con formación, co cal se xera emprego, e que teñen carácter gratuíto para os usuarios. Ademais, apoiou, contribúen a favorecer a conciliación da vida persoal e laboral.

Desde o BNG, Montse Prado pediu que a etapa educativa de cero a tres anos enmárquese dentro da educación infantil, de modo que oferte un número de prazas suficiente para cubrir a demanda existente en todo o territorio galego.

Pola súa banda, a socialista Noela Blanco expresou a súa concordancia coa implantación de casas niño, pero foi máis aló ao reclamar escolas infantís en todas as localidades e polígonos industriais. De forma similar, Paula Vázquez Verao (En Marea) requiriu un aumento de escolas infantís e de gardarías vinculadas aos centros de traballo.

No peche do debate, Raquel Arias mostrouse "sorprendida, decepcionada, estrañada, contrariada" pola postura da oposición, o que lle levou a concluír que para estes grupos "o rural só é un eslógan ou unha arma política". "Non lles preocupa realmente, pero a nós si", garantiu a popular lucense.

UTILIZACIÓN DO GALEGO

A continuación, outra proposición non de lei impulsada pola deputada nacionalista Olalla Rodil --sobre os resultados prácticos do decreto sobre o uso das linguas no ensino-- non recibiu o voto favorable da maioría da Cámara.

En concreto, a parlamentaria do Bloque preguntouse que afectación tivo o "decretazo" no uso do galego como lingua vehicular, máxime cando a Xunta acaba de anunciar que prepara un plan para fomentar a utilización do idioma propio entre a mocidade.

Por "sentido común", como sinalou Concepción Burgo, contou co apoio do PSdeG nesta petición, sobre todo á vista de que "cada vez son maiores as voces de alarma" a respecto do "retroceso no uso e o coñecemento" do galego por parte dos máis pequenos.

Dese "retroceso" responsabilizou Ánxeles Cuña (En Marea) ao Goberno autonómico, crítica tamén co "veto" para impartir as materias científico-tecnolóxicos en galego, antes de esixir "respecto" para os "dereitos como falantes" de quen usan a lingua propia.

Por parte do PPdeG, César Fernández Gil pediu "non xogar" co galego "ao servizo dunha causa política", a do BNG, senón que fixo votos por que se poida traballar en conxunto "polo seu defensa".