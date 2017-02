O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, e a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, acordaron este mércores dar "o maior impulso posible" ao "pacto da auga", en prol da mellora do saneamento e abastecemento, así como para "homoxeneizar" unha estrutura tarifaria con baremos de cobro de taxas co obxectivo de reducir as amplas diferenzas existentes.

Así o trasladaron ambos tras o encontro mantido en Santiago, onde Alfredo García sinalou a importancia fixar "canto custa o metro cúbico de auga" en cada concello.

Respecto diso, García explica que "haberá diferentes casos", pois "non pode ter o mesmo custo" para un municipio que recibe a súa auga dun manancial que o que necesita "bombear dun río en malas condicións", aínda que cre que se deben establecer uns baremos, aínda que aínda debe decidirse como se fará.

Ademais, o presidente da Fegamp lembra que "por lei" a taxa non pode superar o custo do servizo. De feito, exponse licitar unhas asistencias técnicas para o estudo desas tarifas, xa que "é moi complexo", con "313 realidades diferentes".

Nesta liña, Mato coincide nesa intención para homoxeneizar tarifas coa existencia de máis dun patrón. Tamén destaca a necesidade de "clarificar" os criterios polos que se priorizarán investimentos hidráulicos, co fin de cumprir os estándares de calidade.

REDE DE PUNTOS LIMPOS E CAMBIO CLIMÁTICO

Noutra orde de cousas, nesta reunión abordáronse outras cuestións como a rede de puntos limpos, de forma que Beatriz Mato mostrouse partidaria da pertinencia de que cada un destes centros poida dar servizo "a máis dun concello".

Sobre este extremo, a conselleira pide "evitar localismos", á vez que se decidirá coa Fegamp onde instalar os futuros puntos limpos.

Este ano volverá haber un convenio para que os puntos limpos melloren as súas infraestruturas e adáptense ao decreto que inclúe modificacións no tratamento de aparellos eléctricos, para o que a Xunta destinará máis dun millón de euros.

Por outra banda, Beatriz Mato animou aos concellos a sumarse ao pacto local de loita contra o cambio climático, que lles permitirá ser asesorados pola Xunta nesta materia

BENESTAR ANIMAL

Ademais, tratáronse na reunión medidas para o benestar animal, e a conselleira de Medio Ambiente subliñou o apoio que se ofrece a municipios para mellorar as casas de acollida, así como para realizar campañas de esterilización e fomentar a adopción.

No tocante a este tema, Beatriz Mato prevé que a nova lei de protección animal entre no Parlamento galego neste semestre co obxectivo de combater o abandono.