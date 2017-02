Detido un lucense sorprendido atoado nun bidón de obra ao escapar tras roubar nun bar en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un lucense como presunto autor da comisión dun delito de roubo con forza nun establecemento de lecer da zona do Pino. O individuo foi sorprendido cando estaba atoado nun bidón de obra no que trataba de esconderse.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon na madrugada deste mércores, ás 1,25 horas.

As patrullas pertencentes ao Grupo de Seguridade Cidadá da Comisaría de Ourense cando se dirixían ao lugar observaron como saía por unha xanela dese local un home, quen, ao ver aos policías, introduciuse nun local contiguo que está en obras a través duns cables da fachada.

Por iso, solicitaron a colaboración de bombeiros para acceder ao local en obras, onde os axentes localizaron ao presunto autor do roubo con forza escondido nun bidón de obra "e atoado de tal forma que custou traballo ao operativo policial o poder liberalo", segundo concretan as mesmas fontes policiais.

Tras liberalo procedeuse á súa detención, despois do que foi trasladado a dependencias policiais. O presunto autor dos feitos fora arrestado en días anteriores nun supermercado desta localidade por un feito similar, onde "practicara a vella técnica delincuencial do encalomo (quedar escondido no interior cando pechan o establecemento para despois con tranquilidade desvalixar o mesmo)", segundo sinalou a Policía.

O detido J.P.V., de 54 anos de idade e natural de Lugo, conta con 39 arrestos anteriores. Pasou a disposición xudicial na mañá deste mércores.