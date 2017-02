A director da área sanitaria de Vigo e exresponsable de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, asegurou que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) actuou de forma "dilixente" en todos os casos de hepatites C e negou que existise calquera "tipo de dilación" na subministración e, especialmente, derivada por motivos económicos.

Félix Rubial pronunciouse deste xeito en declaracións aos medios tras comparecer, xunto á subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, ante o titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, en calidade de investigados por supostos delitos de prevaricación e homicidio imprudente na causa aberta pola subministración dos tratamentos da hepatite C.

Ambos os cargos chegaron aos xulgados de Santiago de Compostela sobre as 9,20 horas. A primeira en comparecer foi Carolina González-Criado, quen respondeu as preguntas formuladas durante "algo menos de dúas horas", segundo explicaron fontes xudiciais. Tras ela fixo o propio Félix Rubial, quen expuxo os seus argumentos en pouco máis dunha hora.

Xa á saída, atendeu aos medios Félix Rubial, que asegurou que coa "información" achegada, "tanto verbal como documentalmente", na súa opinión, "queda sobradamente probada a "actitude diligente do servizo galego de saúde nestes e en todos os casos".

"Foron 1.150 solicitudes as que se fixeron antes da entrada en vigor do plan estratéxico da hepatite C, das cales foron aprobadas o 99% das mesmas e tan só 13 foron rexeitadas por motivos de seguridade ou clínicos", indicou para insistir en que a "ningún dos pacientes" polos que se lles investiga rexeitóuselles o seu tratamento.

Por iso, incidiu que "queda suficientemente probado que non hai ningún tipo de dilación nese sentido" e púxose a disposición da Xustiza para "achegar todo o que sexa necesario" e póidaselles reclamar.

"CONTRADICIÓNS"

Pola súa banda, o portavoz da plataforma galega de afectados por hepatite C, Quique Costas, explicou que coas súas preguntas, os avogados da acusación particular, que exerce o colectivo, "tentaron pór de relevo as contradicións" nas que "incorren" os dous altos cargos para que salga á luz "a realidade do que sucedeu".

"É dicir, que hai unhas prescricións farmacolóxicas feitas por especialistas do Sergas que non son atendidas máis que con moito atraso, de varios meses, e que acaban, en moitos casos, na morte dos pacientes", manifestou.

Con todo, ao terminar as declaracións, Costas lembrou que os dous altos cargos "están no seu dereito de defenderse" para o que "negan ser os responsables da toma de decisións que desencadearon os feitos que levaron á presentación da denuncia".

Ademais, preguntado pola continuación do proceso, confiou en que "siga adiante" xa que, conforme asegurou, "todo está por investigar". "De momento o único que se deu é a perceptiva toma de declaración das persoas investigadas e a unha soa testemuña", sinalou para asegurar que espera que "en breve" sexan citados como testemuñas os membros da subcomisión de farmacia que autorizaba os tratamentos.

INVESTIGADOS POR HOMICIDIO

A declaración deste mércores prodúcese despois de que o pasado mes de decembro a Audiencia Provincial da Coruña emitise un auto no que estimaba parcialmente o recurso da Fiscalía, ao que se adheriu a Asociación Plataforma de Afectados pola Hepatite C, e que acordaba que os cargos do Sergas fosen chamados a declarar tamén como investigados por un suposto delito de homicidio en seis do oito casos que inclúe a causa, ademais de por suposta prevaricación, polo que xa compareceran en 2016.

Respecto diso, Quique Costas mostrou a súa "satisfacción" porque a Audiencia Provincial da Coruña acordase chamar a declarar por un suposto delito de homicidio imprudente aos dous altos cargos. Con todo, recoñeceu ter "certo sabor agridoce", xa que considera que "hoxe deberían estar presentes as familias a través da súa representación legal". "Non se esqueza que fomos rexeitados como acusación particular e nosa personación foi aceptada só como acción popular", segundo sinalou.

Con todo, explicou que, nos delitos nos que hai vítimas de homicidio, é "perceptivo" o ofrecemento de poder exercer accións legais aos prexudicados directos, neste caso as familias das vítimas. "Gustounos que ese ofrecemento se fixese e que as familias das vítimas puidesen participar neste interrogatorio a través da súa representación legal", sostivo.

CESAMENTO DOS CARGOS

Costas tamén volveu a lamentar o feito de que o Goberno da Xunta manteña nos seus cargos a estas dúas persoas investigadas por delitos relacionados co exercicio dos seus labores profesionais. "Estas dúas persoas seguen sendo altos cargos dentro do esquema do Sergas e, para nós, iso é inadmisible", sinalou para asegurar que é "unha afronta ás vítimas e á sociedade".

"Supoño que os respaldos políticos suporán que as persoas que agora están a apoiar a estes cargos vinculan o seu futuro político ao futuro deste proceso", manifestou Quique Costas en relación aos apoios dados aos dous investigados por parte do Goberno galego e do Grupo Parlamentario Popular.