Pleno.- Sen acordo na Cámara para pedir que os servizos de profesionais da quenda de oficio sigan exentos de IVE

O PP e a oposición non chegaron a un acordo este mércores no pleno do Parlamento para pedir que os servizos que prestan os profesionais adscritos á quenda de oficio sigan estando exentos de IVE.

Foi o PSdeG o que levou este asunto ao debate, ao defender unha proposición non de lei coa que pretendía solicitar que a Xunta asumise o sobrecusto "que vai supor", ao seu xuízo, a decisión da Dirección Xeral de Tributos --dependente do Ministerio de Hacienda-- de que estes servizos deixen de estar exentos.

Para iso, a socialista Patricia Vilán propuxo o incremento da partida orzamentaria para ese efecto, e subliñou que a decisión, que se deriva dunha sentenza do Tribunal Europeo de Xustiza, é "política" e vinculouna ao ministro Cristóbal Montoro.

Pola súa banda, o PP, a través de Paula Prado, presentou unha emenda, ao asegurar que este asunto "non é unha decisión política senón unha cuestión absolutamente técnica" e que aínda "está en negociacións".

Co seu texto, os populares querían solicitar que os servizos "sigan estando exentos" de IVE. "Non damos esa batalla por perdida", reivindicou Prado.

Mentres, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, opinou que neste asunto "hai un erro de partida" pois o fallo "non é aplicable neste caso", e lamentou que "meteron a pata na Dirección Xeral de Tributos", aínda que considerou que é unha "cuestión técnica que se pode solucionar pola vía técnica".

Por parte do BNG, Luís Bará sinalou tamén que é unha "cuestión aberta" e mostrou a posición "favorable" do seu grupo "a que non se aplique o IVE como primeira opción". Con todo, "no caso de que sexa así", avogou por "que sexa custeado pola administración autonómica".

REXEITADA COS VOTOS DO PP

Vilán, xa na réplica, advertiu de que os socialistas "non se fían" de Montoro, de aí os termos da súa iniciativa, e propúxolle unha transacción ao PP, que rexeitou aceptala.

En consecuencia, na votación, a proposición foi rexeitada co voto en contra do PP, e a favor da oposición.