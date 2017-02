Detida unha muller por roubar a punta de navalla nun establecemento de Rianxo (A Coruña)

Axentes da Policía Xudicial da Garda Civil de Noia (A Coruña) detiveron a unha muller acusada de roubar nun establecemento de Rianxo (A Coruña) na mañá do martes ocultando o rostro e cunha navalla como medio de intimidación.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos sucedéronse ao redor das 12,00 horas do martes nunha tenda de electrodomésticos en Taragoña cando unha persoa ataviada cunha máscara e cunha navalla subtraeu o diñeiro que había na caixa rexistradora do establecemento.

Unha vez recibiuse o aviso do sucedido unha patrulla da Garda Civil se personou en cuestión de minutos no establecemento e iniciou un dispositivo para a localización desta persoa. Igualmente a Policía Xudicial de Noia acudiu ao lugar para solicitar probas e información que lle permitise identificar a esta persoa.

Finalmente sobre as 17,00 horas do martes a investigación permitiu localizar e identificar á muller que estaba detrás do roubo e proceder á súa detención.

A detida, de 27 anos e veciña de Rianxo, foi posta a disposición xudicial na mañá deste mércores no xulgado de Instrución de garda de Padrón.