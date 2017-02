Investigadas dúas persoas que tiveron un accidente e retiraron o vehículo accidentado para evitar o test de alcohomia

Axentes da Agrupación de Tráfico pertencentes ao Subsector da Coruña investigan a dúas persoas que sufriron un accidente o pasado día 5 de febreiro e retiraron o vehículo accidentado para evitar a proba de alcoholemia.

Segundo informou a Comandancia da Coruña, o 5 de febreiro tívose coñecemento na central da Agrupación de Tráfico na provincia que no quilómetro 581,300 da N-V, en Sada, produciuse un accidente de circulación consistente nun alcance entre dous turismos.

Por iso, de inmediato se personó no lugar a patrulla da Agrupación de Tráfico da Garda Civil da Coruña, que observou un único vehículo (Ford Tourneo Courier) e cinco persoas que discutían nas inmediacións

Por parte dos axentes procedeuse a realizar a toma de manifestacións e investigacións correspondentes, tras as que se concluíu que o outro vehículo implicado era un Citroën C-3, que no momento do accidente estaba ocupado polo condutor e unha acompañante.

Estes manifestaron que a condutora "era unha terceira persoa, unha tal María, da que non saben máis datos nin tampouco localizar", segundo relatan as mesmas fontes, que engaden que estas manifestacións foron desmentidas polo tres ocupantes do Ford, que engadiron que o C-3 foi retirado do lugar do accidente pola muller alí presente que volveu ao devandito lugar andando.

Ante tales discordancias, propúxose aos dous ocupantes do C-3 que se sometesen ás probas de alcoholemia por presentar ambos os "síntomas evidentes de estar baixo influencia do consumo de bebidas alcohólicas e considerar que ambos conduciran devandito vehículo", ao que se negaron, segundo destaca a Benemérita.

Por todo eles, entregáronse dilixencias no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 4 de Betanzos (A Coruña) nas que constan como presunto autor de tres delitos contra a seguridade viaria o presunto condutor do C-3.

Primeiro, atribúeselle conducir un vehículo a motor sen obter nunca ningún tipo de permiso de condución; negativa a realizar as probas de detección de alcol e condución dun vehículo a motor baixos os efectos de bebidas alcohólicas.

Mentres, o seu acompañante, quen resultou ser a titular do vehículo C-3, foi incluída nas devanditas dilixencias como presunta coautora dun delito contra a seguridade viaria por conducir unha persoa que nunca obtivo ningún tipo de permiso de condución o vehículo da súa propiedade, viaxando ela no mesmo e como presunta autora de dous delitos contra a seguridade viaria pola negativa a realizar as probas de detección de alcol e por condución dun vehículo a motor baixos os efectos de bebidas alcohólicas.