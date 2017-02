A Fegamp aposta por que os municipios fagan un censo de vivendas inacabadas e a Xunta anima a adherirse á APLU

O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, mostrouse partidario de que cada concello faga un censo das vivendas inacabadas coas que conta.

Este mércores o presidente da Fegamp e a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, reuníronse en Santiago para abordar diferente cuestións entre as que se inclúen a nova lei do chan e a necesidade de terminar fachadas en vivendas inacabadas.

A este respecto, a conselleira lembrou que polo momento existen 64 concellos adheridos á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), mentres anima a que "sexan máis os concellos" que deleguen a competencia municipal de legalidade urbanístico vinculada ao rústico para "protexer o urbanismo e a paisaxe".

Así, Mato informou de que se avalía que esa adhesión á APLU "dea cobertura a un apartado da nova lei do chan" na obrigación dos concellos de "esixir aos veciños que terminen as fachadas".

PEDAGOXÍA FRONTE A SANCIÓNS

Sobre este extremo, o presidente da Fegamp indica que "a lei está para cumprirse", pero considera que "é un proceso complexo", pois existen diferenzas entre concellos no número de vivendas sen terminar.

Deste xeito, García é partidario de que cada concello "faga unha pequena investigación" sobre que vivendas están sen terminar, e, "a partir de aí, o que hai que facer é un pequeno labor de pedagoxía" cos propietarios.

"O seguinte paso non é abrir xa expedientes sancionadores, nin dar prazos para que se terminen as obras, senón falar cos propietarios, ver caso a caso, e explicarlles que esa casa hai que terminala, por convencemento primeiro e por legalidade despois", afirmou o presidente da Fegamp.

A continuación, Beatriz Mato indicou que "a lei do solo o que vén é a ratificar a potestade que xa teñen todos os concellos de Galicia" para sancionar se é necesario aos propietarios das vivendas que non estean terminadas. Pero Mato fai fincapé en que "ese non é o fin" que persegue a norma.

De tal forma, incide en que a lei "non ten fin recadatorio", senón que avoga por centrarse na "pedagoxía" antes que no uso da "ferramenta" da sanción.