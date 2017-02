Traballadores de Ferroatlántica pediron este mércores ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "axilice" a reunión que teñen pendente co conselleiro de Economía, Francisco Conde, e que se opoña a calquera plan de segregar as actividades de Ferroatlántica para vender as centrais dos ríos xallas

"Saímos moi preocupados pola intervención do presidente, que foi moi ambiguo na sesión de control", manifestou, en declaracións a Europa Press, o portavoz do comité de empresa, Alfonso Mouzo, quen subliñou que o compromiso de Feijóo de que se cumprirá a lei xera dúbidas e é insuficiente, xa que esta "pode cambiarse".

O portavoz dos traballadores sinalou que a posición do comité é "clara" e que este está a favor dun plan industrial, pero coa premisa de que non se segregue a actividade e respéctese o actual marco legal. Así llo trasladaron aos representantes de todos os grupos parlamentarios despois da sesión de control ao presidente.

"E tamén a nosa preocupación pola alusión ao plan de Ferroglobe da proposta que xa se aprobou en comisión despois dunha transacción e volve ao pleno", engadiu, en alusión a unha iniciativa apoiada polo voto afirmativo de PPdeG, PSdeG e En Marea, na que se ratifica o rexeitamento dos grupos á segregación de Ferroatlántica.

O BNG abstívose, precisamente, ao entender que rebaixa as demandas dos traballadores. De feito no debate da iniciativa este martes o deputado Xosé Luís Rivas, 'Mini', mostrara as súas sospeitas de que os populares buscan "abrir as portas a que se consolide a venda ilegal das centrais".

ENCONTRO POSTERIOR CON FEIJÓO

Tras falar cos representantes nos grupos, á saída da Cámara, os traballadores de Ferroatlántica atopáronse con Feijóo, segundo explicou o portavoz do comité a Europa Press. "Dixémoslle as cousas claras, que non permita a ruína dunha comarca que só vive desta industria", esgrimiu.

Neste encontro informal, celebrou que Feijóo se mostrase "moito máis receptivo" coas reivindicacións dos traballadores e que evite que haxa segregación. Tamén lle demandaron que "axilice" a reunión pendente co conselleiro de Economía, Francisco Conde.