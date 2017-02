A autopsia da exparella falecida en Redondela revela que ambos morreron por choque térmico e intoxicación

A autopsia practicada aos corpos da muller e o home falecidos o pasado luns tras unha explosión e posterior incendio supostamente provocados por el nunha vivenda de Chapela, en Redondela (Pontevedra), revela que ambos morreron por choque térmico e intoxicación.

Así o comunicou este mércores o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que informou destes datos a partir dos resultados do informe preliminar da autopsia dos corpos da muller de 50 anos de idade, María José M.G., e o seu exparella, Emilio F.C., de 47 anos.

Leste mesmo mércores, tras participar nun minuto de silencio en Santiago, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, sinalou que os corpos de ambos atopáronse "agarrados" --supostamente el agarrouna a ela para impedir que abandonase a vivenda-- despois da explosión rexistrada "como consecuencia de manipulación de butano cun acelerante".

No lugar, localizáronse bombonas de butano "coas mangueiras cortadas" e restos de gasolina, de forma que, segundo trasladou a Delegación do Goberno en Galicia, o home tiña supostamente "todo preparado para ocasionar a explosión mortal".

As mesmas fontes confirmaron que non hai constancia de denuncias por violencia de xénero por parte da muller, que tiña tres fillos --uno deles, de oito anos e fillo de ambos--, quen non se atopaban na vivenda no momento dos feitos.