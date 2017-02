Nik West, Pepe Habichuela e Melissa Aldana daranse cita no X aniversario do ciclo 1906 de Jazz

Nik West, Pepe Habichuela ou Melissa Aldana son algúns dos artistas que se darán cita no ciclo 1906 de Jazz, que "se volve internacional" para celebrar o seu décimo aniversario.

Nesta edición, a marca de cervexa 1906 presentará un total de 36 concertos en salas repartidas en 11 cidades de toda España. O ciclo, que arrinca o próximo 13 de marzo en Madrid, pecharase o 19 de xuño coa celebración de tres concertos simultáneos en Santiago, Madrid e Sao Paulo (Brasil).

En rolda de prensa, o Brand Manager de 1906, Víctor Mantiñán, asegurou que o festival de jazz, soul, blues e flamenco, entre outros estilos musicais, "vólvese internacional" nesta edición ao chegar ata Sao Paulo, onde xa está presente a Compañía Hijos de Rivera.

"Este ano se da un paso máis grazas a un público fiel", sinalou o Brand Manager desta marca, que unha vez máis regresa cun ciclo musical que ha ido crecendo ano tras ano e que celebra o seu décimo aniversario con propostas musicais dispares.

Nomes como Javier Vargas Blues Band, Noa Lur ou David Regueiro Swingtet protagonizarán o Ciclo 1906 de Jazz e percorrerán os escenarios de clubs emblemáticos como o Café Berlín de Madrid, o Jazz Filloa da Coruña, o Dado Dada de Santiago, o Clavicembalo de Lugo, o Café Latino de Ourense, a Bilbaína Jazz Club de Bilbao, o Jimmy Glass de Valencia e o Jamboree de Barcelona.

MÁIS ARTISTAS

O programa musical alcanza ademais Ferrol, Murcia e Girona, que se estrea este ano dentro do ciclo. Ademais, os escenarios complétanse con concertos no Teatro Lara de Madrid e a Praza da Quintana de Santiago.

O ciclo inclúe tamén a Bruce Barth Trio feat. Jerry Bergonzi, Alfredo Rodríguez Trio, The Huntertones, As Lollipops e Shirley Davis & The Silverbacks.

O ciclo de Jazz arrinca o próximo 13 de marzo co concerto de Nik West, no Teatro Lara de Madrid, e terá o broche final o 19 de xuño cun triplo concerto con tres escenarios: Santiago, Madrid e Sao Paulo.