O xuízo da ‘Operación Campeón’, en outubro

A Audiencia Provincial de Lugo fixou para os días 24, 25, 26, 30 e 31 de outubro e o 2 de novembro o xuízo pola denominada 'Operación Campeón', que sentará no banco a 13 procesados, entre eles o principal implicado, o titular da empresa Nupel Jorge Dorribo, así como a dous ex-cargos do Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) e un ex-deputado do PP. Así o confirmaron fontes xudiciais, que engadiron que, ademais, se fixou para o 26 de setembro unha vista para abordar cuestións previas.

Jorge Dorribo, tras pasar polos xulgados de Lugo.

O sinalamento do xuízo prodúcese despois de que en xuño de 2016 o Xulgado de Instrución número 3 de Lugo decretase apertura de xuízo oral na 'Campeón', na que se investigou unha suposta fraude en axudas e subvencións do Igape, con exaltos cargos deste instituto de crédito dependente da Xunta e un ex-deputado do PP, entre outros, como acusados.

Concretamente, o xulgado decretou apertura de xuízo oral nesta operación, na que mantén a acusación formulada pola Fiscalía contra 13 persoas, mentres que a acusación particular exercida pola Xunta acusa a nove persoas e a feita pola Axencia Tributaria, só a unha, ao considerado xefe da trama.

Precisamente, para o principal investigado nesta causa, Dorribo, o xuíz pide unha fianza 621.610 euros para asegurar as responsabilidades pecuniarias e, para dez persoas procesadas, un total de 3,9 millóns de euros que terán que repartir entre todos eles.

O principal delito que se perseguiu é a fraude contra a Facenda Pública, aínda que tamén se investigaron falsidade en documento mercantil, suborno, branqueo de capitais, delito contable e insolvencia punibles.

INVESTIGADOS E PETICIÓNS

O principal investigado é o empresario lucense Jorge Dorribo, a quen a Fiscalía atribúe varios delitos contra a Facenda Pública, falsidade documental, delito continuado de suborno, branqueo de capitais, delito contable e delito de insolvencias punibles. Está acusado de deseñar unha armazón para cobrar subvencións públicas.

A Xunta e a Axencia Tributaria tamén manteñen as súas respectivas acusacións contra Dorribo, entre elas, por varios delitos contra a Facenda Pública.

O Ministerio Fiscal tamén acusa aos ex-altos cargos do Igape Joaquín Varela de Limia e Carlos Silva, que asumiron os seus cargos no instituto de crédito galego e que foron apartados das súas funcións en 2011, ano no que no mes de maio foran detidas quince persoa en Santiago e Lugo no marco da 'Operación Campeón'.

A Fiscalía acusa a Carlos Silva, que era subdirector do Igape, de varios supostos delitos contra a Facenda Pública, do mesmo xeito que a Joaquín Varela de Limia, que era director xeneral do instituto de crédito. Ademais, o Ministerio Público acusa ao ex-deputado do PP de varios delitos contra a Facenda Pública e un delito de tráfico de influencias e suborno.

Con todo, a Xunta, da que depende o Igape, non formula acusación contra os dous ex-altos cargos nomeados durante o primeiro goberno de Alberto Núñez Feijóo, así como tampouco o fai contra o ex-deputado popular Pablo Cobián, quen deixou o seu escano no Parlamento de Galicia ao transcender a investigación.

Doutra banda, tamén seguen procesados dous socios de Arsenio M.P. e Carlos M.A., así como Marcos I.P., supostamente vinculado coas supostas facturas falsas, xunto con José Manuel E.F., que axudaría nas súas tramitacións a Dorribo. Ademais, Javier R.D. —vicepresidente de Proitec, unha das empresas da trama, xunto con Nupe—, Cristina Q.S., Araceli G.G., María Isabel F.P. e María Inmaculada A.T. tamén sentarán no banco.