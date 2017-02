O Senado aproba por unanimidade instar o Goberno a defender a mariñeiros que traballaron en buques noruegueses

O pleno do Senado aprobou este mércores por unanimidade unha iniciativa do grupo de Unidos Podemos-En Comíu Podem-En Marea para instar o Goberno a "reforzar as negociacións" con Noruega co fin de "alcanzar un acordo" que satisfaga aos 12.000 mariñeiros españois da asociación Long Hope.

Estes traballadores non percibiron ningunha prestación social, a pesar de que durante anos pagaron impostos en Noruega e traballaron en buques noruegueses antes da entrada deste país no espazo económico europeo.

Todos os grupos apoiaron o texto final, que foi acordado con todas as forzas políticas da Cámara Alta, onde o PP ten maioría absoluta. Coa súa aprobación, o Senado tamén esixe ao Executivo que a través da Avogacía do Estado "déase apoio á demanda" dos mariñeiros se o caso chega ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos unha vez que se esgoten todas as canles legais en Noruega.

A problemática afecta a uns 12.000 mariñeiros que traballaron en Noruega con anterioridade a 1994, ano no que España e o país nórdico asinaron un convenio para regularizar a situación dos traballadores españois. Pero este acordo non se fixo con carácter retroactivo, polo que aqueles que desempeñaran traballos con anterioridade a ese ano quedáronse sen percibir as prestacións.

GOBERNO "IMPASIBLE" ANTE ESTE PROBLEMA

Foi unha senadora de Unidos Podemos, a galega Vanessa Angustia, quen levou ao Pleno da Cámara Alta unha interpelación ao ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para pedirlle unha solución para os mariñeiros. Na devandita sesión plenaria, o ministro asegurou que permanecerá "impasible" ante este problema.

Vanessa Angustia defendeu a reclamación das pensións destes traballadores, ao mesmo tempo que pediu esforzo para "eliminar a inxustiza que supón a discriminación á que están sometidos" e para que "os seus dereitos sexan efectivos".

"Solicitamos que se retomen de maneira directa, mediata e de forma real as negociacións co Goberno de Noruega, sentando a unha mesa de facto no mesmo instante que, esperemos, esta Cámara comunique o seu acordo", manifestou respecto diso.

Así, co obxectivo de "pór fin" a esta "inxustiza", sinalou que o Executivo central "debe lograr a firma do convenio co Goberno de Noruega", a propósito de que os extrabajadores víronse obrigados a interpor demandas individuais con este país.

O texto final da moción tamén pide ao Goberno que estude o informe xurídico que lle foi remitido pola federación sindical Comisións Obreiras e pola propia asociación de mariñeiros de Long Hope "para poder clarificar as demandas e os seus porqués e que se dea resposta por escrito ás persoas e organismos que depositaron este estudo". "Pedimos que deixen de estar sós e que esta Cámara os apoie e siga defendéndoos", dixo.

"Á BEIRA" DOS MARIÑEIROS

O senador do PP Miguel Fidalgo asegurou que o Goberno vai estar "á beira" dos mariñeiros para consigan o obxectivo: "Nós somos moi conscientes do calvario polo que pasou esta xente", declarou.

Ao seu xuízo, este caso é "un claro exemplo de discriminación" entre mariñeiros noruegueses e españois. E afirmou que o Goberno "non se quedou de brazos cruzados" para solucionalo, lembrando as "xestións" realizadas ante o embaixador de Noruega en Madrid: "O que non vai facer nunca este Goberno é abandonalos, como o fixeron outros", apostilou.

Por parte do PSOE, o senador Ricardo Jacinto Varela expresou o seu apoio á moción ante a necesidade de "defender a un colectivo que leva moitísimos anos de loita e de incomprensión": "É de xustiza recoñecer o que este colectivo merece", manifestou, anunciado o seu apoio á iniciativa.

E aínda que fixo fincapé en que todas as institucións cren que existen "razóns profundas de xustiza e de equidade para que este colectivo sexa recoñecido nas súas demandas", o senador socialista dixo que esta iniciativa é "un retroceso" con respecto ao que se acordou nas Cámaras de Galicia e do Congreso.

Por parte do PNV, o senador José María Cazalis afirmou que está "sorprendido" ante o "incrible" feito de que o Goberno noruegués "non mostrase nunca unha disposición para facer fronte a esta situación". "É incomprensible que ocorrese unha cousa así nun país escandinavo tan coñecido por respectar os dereitos humanos", sostén.