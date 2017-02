O exconselleiro de Sanidade do Principado de Asturias Faustino Blanco acusou este mércores ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, de "estar instalado en idiocia", tras as declaracións do rexedor olívico nunha entrevista na Sexta nas que sinalaba que o PSOE "é a socialdemocracia, non a esquerda", á vez que manifestaba que "a política de 'queremos ser moi vermellos' é unha simpleza".

Segundo a Real Academia Española da Lingua, idiocia "é un trastorno caracterizado por unha deficiencia moi profunda das facultades mentais, conxénita ou adquirida nas primeiras idades da vida".

Faustino Blanco, na súa conta de 'twitter', mostrou a súa opinión sobre as ideas do alcalde de Vigo: "É un tipo que está instalado na idiocia". O exconselleiro desde que abandonou o Goberno rexional é moi activo nas redes sociais e postulouse a favor de exsecretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez e moi crítico coa xestora dirixida por Javier Fernández.

Blanco, doutor en Medicamento e Cirurxía pola Universidade de Oviedo, especialista en Medicamento de Familia e Comunitaria vía MIR, foi conselleiro de Sanidade no primeiro executivo de Javier Fernández de 2012 a 2015, cando se convocaron novas eleccións locais e autonómicas.