As choivas afectarán este xoves a Canarias, Andalucía, Ceuta e Melilla, haberá néboa en Lugo e ondada en Almería

As precipitacións afectarán este xoves a Canarias e estarán acompañadas de barro na metade suroriental da Península, en Ceuta, Melilla e en Baleares, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), que avisa por néboas a Lugo e por fenómenos costeiros a Almería.

Así, espérase ondada forte en Almería por ventos de leste e nordeste de forza 7 que deixarán ondas de tres metros de altura mentres en Lugo as néboas afectarán sobre todo ao interior sueste da Mariña e, en particular á autovía A-8, entre Mondoñedo e Abadín.

En xeral, haberá choivas e chuvascos de barro e algunha treboada ocasional na metade suroriesntal da Península e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Tamén haberá choivas no norte das illas canarias de maior relevo e non se descarta que alcancen intensidade forte localmente en Andalucía oriental.

Ademais, é "probable" que afecten, de forma máis débil, a outros puntos de Canarias, e tamén acompañadas de barro, na área mediterránea e sueste de Castilla-La Mancha.

Mentres, no Cantábrico nubrado ou moi nubrado con choivas, que serán máis probables no litoral, á vez que no resto da Península predominarán ceos pouco nubrados ou con algún intervalo nubrado no resto da Península.

Aínda que, en boa parte da Península espéranse brétemas, sobre todo na metade sur e as néboas matinais afectarán probablemente o interior da metade norte peninsular. A Aemet prognosticou tamén que haberá po en suspensión que afectará principalmente á metade sueste peninsular.

As temperaturas diúrnas descenderán en boa parte do oeste da Península e aumentarán no nordeste e en Baleares. No resto haberá poucos cambios e as xeadas débiles soamente espéranse nas zonas altas do terzo norte peninsular.

Finalmente, en canto aos ventos, a Aemet espera que predominen os ventos de compoñente leste e de norte no litoral de Galicia, do Cantábrico, e Canarias. No resto do país chegarán de dirección frouxo variable e serán algo máis intensos en Alborán e no litoral sueste peninsular.