As comarcas de Celanova e Baixa Limia lideran a recuperación laboral en Ourense durante 2016

As comarcas ourensás de Celanova e Baixa Limia lideran os datos de rexeneración laboral, aínda que se atopan entre as que perderon máis poboación na provincia. Así o detallou este mércores o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, con motivo da presentación dos datos do Observatorio Económico Ourensán relativos ao ano 2016.

Durante un acto celebrado no Concello de Celanova, o presidente da Deputación explicou que nos últimos anos ambas as comarcas "están entre os principais axentes de reactivación laboral".

Deste xeito, informou de que durante o ano 2016 a Baixa Limia "liderou a creación neta de emprego" na provincia cunha alza dun 3,5 por cento de postos de traballo, unha cifra que destacado ao ser "máis do dobre da media provincial" (situada nun 1,5%).

Baltar tamén informou de que Celanova ampliou o seu mercado laboral no último ano "a un ritmo case idéntico ao da comarca de Ourense", un 1,7 por cento máis de traballadores.

RECUPERACIÓN DO TEITO DE EMPREGO

As proxeccións do Observatorio Económico Ourensán revelan que no segundo semestre de 2018 Celanova recuperaría o seu "teito" de 5.000 empregos, unha cifra que non alcanza desde finais do ano 2013.

Con todo, no caso da Baixa Limia a recuperación dos seus mellores datos de emprego "non se producirá ata dentro de tres anos". Así o precisou, Andrés Mazaira, profesor da Universidade de Vigo e responsable deste estudo.

PERDA DE POBOACIÓN

O informe tamén revela que Celanova, Baixa Limia e A Limia (o tres comarcas do sur da provincia) atópanse entre as que máis descendeu a súa poboación durante 2016.

Celanova perdeu no último ano un 2,22 por cento dos seus habitantes, aínda que os datos revelan que desde o ano 2000 a caída demográfica foi dun 22,49%. O estudo tamén confirma un aumento da concentración da poboación na cabeceira municipal, onde reside o 30,6% dos habitantes da comarca.

A caída foi máis acusada na Baixa Limia. No último ano perdeu un 3,82% da súa poboación. Desde o ano 2000 o descenso demográfico foi dun 29,4%.

Os datos do Observatorio Ourensán tamén sinalan que a caída demográfica foi menor na comarca da Limia: un 1,92% o pasado ano e un 16,33% desde o ano 2000.

Con 10.004 habitantes, o municipio de Xinzo concentra ao 47,39% da poboación da comarca. É o único municipio da Limia que incrementa o seu peso relativo poboación en comparación cos datos do ano 2000 (un 38,04% máis).