Bruselas urxe a España a reformar a estiba e denuncia os elevados custos dos servizos portuarios

A Comisión Europea instou de novo a España a reformar con urxencia a estiba, ao mesmo tempo que criticou a falta de transparencia e os elevados custos dos servizos portuarios, que ao seu xuízo dificultan un maior tráfico de mercadorías.

O Executivo comunitario publicou este mércores a súa análise sobre os desequilibrios macroeconómicos de España e no apartado dedicado ao transporte subliña que, aínda que o sistema portuario español é "rendible", os " altos custos" dalgúns servizos portuarios e as "elevadas taxas" son "un obstáculo para maiores incrementos do tráfico".

En concreto, o informe de Bruselas critica a complexidade e a falta de transparencia do sistema de taxas. Do mesmo xeito, denuncia que os portos non teñen aínda autonomía para establecer a súa política de prezos.

Así mesmo, Bruxelas subliña que, segundo unha análise da Comisión Nacional da Competencia e os Mercados (CNMC), o país carece de competencia en sector e lembrou que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TUE) esixiu a España reformar "urxentemente" a lexislación sobre traballos portuarios.

"A estratexia nacional a longo prazo para o desenvolvemento de portos podería contribuír a priorizar mellor os investimentos en portos conforme ás súas funcións e promocionar unhas políticas de prezos máis eficientes", propón o estudo da Comisión Europea.

O Executivo comunitario xa trasladou o xoves pasado ao Goberno español a necesidade de aprobar unha reforma que cumpra coa sentenza da xustiza europea.

"Hai necesidade de que a lexislación española reflicta a sentenza do Tribunal. É algo que xustifica os contactos que están en marcha. Estou seguro de que ás autoridades españolas non lles gustaría producir unha lei que non é compatible coa lexislación europea e comunitaria", engadiu entón o portavoz da Comisión Europea, Margaritis Schinas.