A Xunta impulsa as unidades formativas nas empresas cun investimento de 1,4 millóns

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este mércores as axudas do programa Unidades Formativas nas Empresas da Consellería de Economía, co que se impulsa con máis de 1,4 millóns de euros a formación nas empresas cun compromiso de contratación.

A Xunta, que prevé beneficiar con estes apoios a 450 alumnos a través de 30 unidades formativas, financia con esta actuación o 100 por cen da formación das empresas que, pola súa banda, deberán contratar a un mínimo do 60% dos participantes.

Aquelas compañías que superen este mínimo de inserción laboral contarán, ademais, con incentivos da Xunta que poden chegar aos 9.000 euros no caso dun contrato indefinido.

O orzamento destas axudas, dirixidas ás empresas cun mínimo de 50 persoas traballadoras, é ampliable para atender a todas as solicitudes sempre que cumpran cos requisitos establecidos.

O prazo límite para presentar as solicitudes no caso do programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata é do 31 de outubro. No caso das axudas de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata, o límite máximo é do 15 de decembro.