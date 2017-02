Traballadores do 112 concentraranse este xoves en Santiago (Praza de Galicia, 12,00 horas) contra o traslado da central de atención de emerxencias á súa nova sede na Estrada (Pontevedra), que suporá "unha perda do 14 por cento" do seu poder adquisitivo.

Así o denunciaron este mércores en rolda de prensa a presidenta do comité de empresa, Isabel Moares, e o secretario do comité, Óscar Valadares, que informan de que a protesta deste xoves é o inicio dun calendario de mobilizacións próximas ante o "inminente" cambio de sede desde o seu emprazamento actual en San Marcos (Santiago).

Neste sentido, Moares censura que a Xunta e a empresa concesionaria do servizo "non teñen ningún plan efectivo" para facer o cambio, nun traslado que "pretenden que paguen os traballadores", pero non lles importa gastar "17 millóns de euros" nun novo edificio noutro concello.

De feito, a CIG alerta de que empregados que levan anos no 112 "van ter que deixar o traballo", co que "se vai a perder a súa experiencia".

Respecto diso, explica que aínda que nun principio a Xunta comprometeu que os traballadores non terían que afrontar o incremento de gastos por un maior desprazamento, agora "desenténdese" e "mira para outro lado".

Con todo, a presidenta do comité de empresa referiuse a a "incerteza" que viven os traballadores, xa que aínda que prevén que o traslado se realicen en "tres ou catro semanas", aínda descoñecen as datas.

AVISAN DE COLAPSO

Así mesmo, Moares critica que o novo programa que usarán os traballadores "ten moitísimos problemas", xa que "non está testado" e "falla", polo que avisan da posibilidade de "colapso" como no último temporal en Galicia.

Finalmente, Óscar Valadares defendeu que debe haber unha boa xestión do servizo do 112, xa que atende emerxencias e "hai vidas en xogo", mentres os empregados van ter "máis traballo", pero "cobrar menos". Todo iso, mentres están precarizados e "nalgúns casos" non chegan aos 1.000 euros de salario mensual.