A Cámara de Santiago programa 43 actividades formativas para o primeiro semestre do ano

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela programou 43 cursos e xornadas formativas para o primeiro semestre de 2017 co obxectivo apoiar a actualización das habilidades profesionais dos traballadores das empresas da súa área.

En concreto, trátase de cursos de informática e novas tecnoloxías, contabilidade financeira e manexo de redes sociais para a xestión da marca persoal; contabilidade e fiscalidade; recursos humanos, con temas de coaching; e comercio e distribución.

En colaboración con outras entidades, realizaranse cursos de TIC, empregabilidade e redes sociais e inglés dentro do Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE), dirixido a mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Tamén se porán en marcha cursos de inglés, francés e alemán do Instituto Cameral de Idiomas de Santiago de Compostela (ICISC).

A Cámara de Comercio programou o pasado ano un total de 84 actividades formativas --36 cursos e 48 xornadas--, que contaron coa asistencia de 1.879 alumnos. A temática centrouse en formación sobre informática e novas tecnoloxías, economía e finanzas, recursos humanos e comercio e distribución.

Ademais, en 2016 a Cámara desenvolveu o Plan de apoio á competitividade do comercio comerciante polo miúdo, financiado por fondos Feder da Unión Europea e promovido polo Ministerio de Economía e a Cámara de España para executar liñas de actuación orientadas á innovación e competitividade no pequeno comercio.