Santiago acolle o sábado 4 marzo o III Encontros sobre impacto da minaría

Santiago de Compostela acollerá o sábado día 4 de marzo o III Encontros de ContraMINAcción, unhas xornadas que se celebran cada dous anos desde 2013 para o debate sobre os impactos socioeconómicos, legais e ambientais da minaría.

O evento será organizado pola Rede contra a minaría destrutiva da Galiza, ContraMINAcción, que, nun comunicado, destacou que a xornada prestará atención especial "á destrución de auga, terra e aos procesos de criminalización dos que se opoñen aos proxectos mineiros". Ademais, apuntará alternativas á minaría.

No texto remitido aos medios, ContraMINAcción denunciou que na actualidade, a administración "segue mantendo unha actitude de deixamento cara aos problemas ambientais e unha disposición favorable cara ao desenvolvemento mineiro".

Neste sentido, criticou que as empresas mineiras, ás que se lles "ignoran as mínimas esixencias legais e ambientais", "sigan recibindo cuantiosas subvencións" mentres que "se pon todo tipo de trabas e dificultades" ás entidades ambientais e aos afectados en xeral.

PERSOAS DE TODO O MUNDO

O III Encontros deste ano veñen precedidos da celebración en Santiago de Compostela da reunión de coordinadores rexionais de todo o mundo de Yes to life No to Mining (YLNM).

A rede galega ContraMINAcción será a anfitrioa, convidando os seus membros a participar nas xornadas para coñecer de primeira man as súas reflexións, obxectivos e accións en relación aos diferentes problemas relacionados coa minaría de todo o planeta.