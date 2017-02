A Xunta colabora na celebración do XIII encontro de embarcacións tradicionais de Combarro

A Xunta colaborará na celebración do XIII Encontro de Embarcacións Tradicionais que terá lugar o próximo verán no porto de Combarro, no municipio pontevedrés de Poio.

Así o confirmou a Consellería do Mar nunha reunión de traballo cos responsables da Federación Galega pola Cultura Marítima-Culturamar, entidade organizadora do encontro.

A colaboración da consellería co evento canalizarase a través dun convenio entre ambas as partes no que quedarán contempladas as accións expresas a executar polo organismo.

En concreto, estas estarán referidas a a cesión do uso das infraestruturas portuarias durante os días de desenvolvemento do encontro, así como ao apoio loxístico por parte do persoal e equipamentos da Consellería do Mar, mantendo sempre o requisito de non interferir na operatividade e normal actividade portuaria do devandito peirao.