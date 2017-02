O Goberno avisa aos CC.AA de que non poden convocar oposicións docentes este ano ata que non haxa Presupostos

O Goberno sostén que as comunidades autónomas non poden convocar oposicións docentes este ano ata que non se aproben os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) de 2017, que establecerán a Oferta de Emprego Público.

Así o indicaron a Europa Press fontes do Ministerio de Facenda, despois de que varios representantes autonómicos denunciasen a imposibilidade de convocar estes exames. Segundo o Goberno de Aragón, o Ministerio de Educación trasladou ás comunidades autónomas na Comisión xeral celebrada este martes 21 de febreiro a negativa de Facenda a celebrar oposicións sen orzamentos.

Precisamente, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, anunciou que Galicia contará este ano cunha oferta pública de emprego no sistema educativo que roldará as 1.000 prazas de funcionarios docentes en infantil, primaria e secundaria.

Pola súa banda, a Xunta de Andalucía reiterou a súa decisión de continuar coa oferta de prazas públicas para o profesorado este ano. "En Andalucía haberá oposicións si ou si. Esa é a nosa responsabilidade, cumprir coa xente e fortalecer os servizos públicos", dixo en Twitter o seu portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

Outras comunidades, como Castilla-La Mancha decidiu aprazar a 2018 esta convocatoria debido a "criterios de inseguridade xurídica", que pasan por uns Orzamentos Xerais do Estado prorrogados. Tamén o Goberno de Aragón acordou este mércores cos sindicatos celebrar as oposicións a profesor de Secundaria e FP o ano que vén, en lugar de leste, "ante certas ameazas" do Goberno de impugnar estes exames.

A conselleira aragonesa indicou que isto "vai en contra" do acordo alcanzado na Conferencia de Presidentes e, por tanto, "impedir" que as comunidades autónomas poidan acabar coa "inestabilidade" do profesorado, con ofertas de emprego, "é un ataque directo".

O Executivo estremeño parece inclinarse tamén polo adiamento dos exames para profesores, aínda que a conselleira de Educación, Esther Gutiérrez, sinalou que prefire esperar á celebración este xoves da Mesa Sectorial extraordinaria de Educación cos sindicatos. "A Xunta debe ser responsable porque, de celebrarse, sería unha convocatoria ilegal", engadiu.

A OFERTA, "REFÉN DAS NEGOCIACIÓNS POLÍTICAS"

Pola súa banda, o sector de Educación da Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), esixiu este mércores ao Goberno e ao conxunto de forzas políticas da oposición que demostren "sentido de Estado" e acorden "sen máis dilación" a oferta de emprego público de 2017. Por iso, pediulles que "deixen de regatear" co emprego en Educación.

"Non pode ser refén das negociacións políticas entre Goberno e os grupos parlamentarios", sinala esta organización, que sostén que o Executivo como os grupos da oposición, ben a través da presentación dos orzamentos, ben a través dun acordo parlamentario, deben impulsar xa esta oferta "por respecto aos cidadáns e por sentido da responsabilidade para salvagardar a calidade do noso sistema educativo".