A defensa do exconselleiro Fernando Blanco pide que se resolva sobre o arquivo da peza separada do Campión

A defensa do exconselleiro de Industria no bipartito, Fernando Blanco, reclama á titular do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que resolva as solicitudes de arquivo da peza separada que afecta ao exmiembro do Goberno galego e que dimitiu como deputado do BNG cando se iniciou a investigación xudicial ao ser entón imputado (agora figura de investigado).

En declaracións a Europa Press, Xoán Antón Pérez-Lema lembrou que a peza do socialista José Blanco xa foi arquivada polo Supremo e que agora o núcleo da investigación xa conta con data para o xuízo, que se celebrará a finais de outubro, mentres que a parte que afecta o seu cliente permanece nesa fase instrutora.

Respecto diso, explicou que seguen presentadas tres solicitudes de arquivo e, sobre unha, a xuíza emitiu unha providencia na que aseguraba que estaba á espera dun informe da Unidade de Delitos Fiscais, aínda que pasaron varios meses e non hai resposta.

Pérez-Lema quéixase desta situación provoca unha "gran indefensión" do seu cliente e sostivo que, á marxe das carencias no ámbito xudicial, estes tempos xa "exceden" o curso "normal" dunha instrución, polo que pide que se resolva "pronto" as solicitudes de arquivo.

A peza separada creouse en 2012 e caeu, na repartición, en Xulgado de Instrución número 1 de Lugo. A Operación Campeón investigou supostas adxudicacións irregulares de axudas públicas e sentará no banco a 13 procesados, entre eles o principal implicado, o titular da empresa Nupel Jorge Dorribo, así como a dúas excargos do Igape e un exdiputado do PP.