O Supremo condena ao alcalde de Oleiros a indemnizar a unha xuíza por intromisión na súa honra

O Tribunal Supremo rexeitou o recurso do alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, contra a sentenza da Audiencia da Coruña que lle condenou a pagar unha indemnización de 30.000 euros á titular do Xulgado de Instrución número 5 da Coruña, Elena Fernanda Pastor Novo, por intromisión ilexítima na súa honra, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O Supremo confirma a sentenza da Audiencia coruñesa e destaca que o alcalde "dispuña de vías adecuadas para pór de manifesto calquera reserva sobre a imparcialidade da demandante e mesmo a denuncia da súa actuación ante os órganos competentes se consideraba que a mesma non se axustaba adecuadamente ao cumprimento das obrigacións do seu cargo".

Ademais, afirma que "non resulta admisible que, con aproveitamento da súa condición política, faga declaracións ante os medios de comunicación atentatorias ao prestixio profesional da demandante, imputándolle que actuaba por animadversión cara a el no exercicio das súas funcións xudiciais, sen limitarse a acudir ás vías legais oportunas".

Por outra banda, considera evidente que "non se trata no caso dunha confrontación política na que ambas as partes se sitúan en condicións de igualdade ante a opinión pública, dados os condicionamentos estatutarios que loxicamente afectan os membros do poder xudicial".

Así, lembra que estes "non permiten establecer unha contenda de manifestacións enfrontadas como resulta socialmente admisible, e mesmo frecuente, no ámbito da controversia política", engade.

ORIXE DA DENUNCIA

Con anterioridade ao fallo da Audiencia, que rebaixou o pago da indemnización, o Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña condenoulle ao pago de 60.000 euros e a publicar en distintos medios o contido da sentenza.

O fallo produciuse tras admitir a denuncia presentada pola xuíza, á que, antes, o Concello obrigou a restablecer a legalidade nunha vivenda da súa propiedade por unha infracción urbanística.

Esta denuncia presentouse tras unha rolda de prensa ofrecida polo alcalde na que acusou á xuíza de incorrer nunha posible prevaricación no procedemento xudicial aberto contra el, en 2006, pola compravenda dunhas leiras.

Seis anos despois, decretouse o sobresemento provisional parcial tras arquivar os supostos delitos de prevaricación, tráfico de influencias e información privilexiada. Únicamente mantivo o de negociación prohibida a funcionario.