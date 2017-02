Fomento somete a información pública o proxecto de dúas pasarelas peonís sobre a AC-12 en Oleiros

O Ministerio de Fomento, segundo publica este mércores o Boletín Oficial do Estado, iniciou o proceso de información pública, a efectos de expropiacións, do proxecto de dúas pasarelas peonís na AC-12, no termo de Oleiros (A Coruña).

O orzamento estimado da obra é de 1,2 millóns de euros. Na actualidade, a estrada AC-12 (antiga N-V) ten entre Perillo (Oleiros) e o límite con Cambre, nun tramo de 2 quilómetros de lonxitude, tres puntos de cruzamento peonil: dúas pasarelas peonís (Perillo e O Graxal) e un paso de peóns semaforizado (Sol e Mar).

Neste tramo da AC-12, o Ministerio de Fomento asegura detectar "unha importante demanda de novos cruces de peóns" e engade que, por iso, deseñou estas dúas novas pasarelas "co obxectivo de mellorar a permeabilidade peonil e a seguridade viaria".

"A solución proxectada contempla a execución de dúas novas pasarelas peonís dotadas de ascensores e escaleiras na contorna dos quilómetros 5,5 e 6,0 da AC-12", engade.