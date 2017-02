PP e PSOE unen os seus votos e impiden debater no pleno de Ferrol a aprobación da taxa de saneamento

A unión dos votos dos grupos municipais do PP e PSOE logrou retirar da orde do día o punto no que o goberno de Ferrol pretendía someter a deliberación plenaria a aprobación dunha nova taxa que permita pór en marcha o sistema de saneamento na ría desta cidade.

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), incidira nas horas previas á sesión, de carácter extraordinario e desenvolvida desde as 9,30 horas deste mércores, en que a intención do seu grupo era "someter a votación este punto por coherencia".

Con todo, dita iniciativa viuse truncada debido ao artigo 92 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, que estima que se unha formación política reclama a retirada dun punto da orde do día dunha sesión plenaria, dita petición deberá de votarse, o que propiciou que a unión dos votos do dez concelleiros do PP e o tres do PSOE lograsen este obxectivo, co voto en contra do seis edís de Ferrol en Común e as dúas edís non adscritas, e a abstención dos dous do BNG e a única representante de C's.

"EXERCICIO CIRCENSE"

Ao termino da sesión, o alcalde de Ferrol mostrou o seu rexeitamento ás posturas dos grupos da oposición ao asegurar que se asistiu "a unha mestura de exercicio circense do Circo do Sol, con manobras chinescas e outras atraccións varias, pero seriedade, rigor e pensar na cidade máis ben pouco". "Todos os que están aquí sentados xa están a pensar en maio de 2019", dixo, en alusión ás próximas eleccións municipais.

Jorge Suárez tamén asegurou que o seu executivo non se puxo unha data "límite" para aprobar esta taxa e, así, trasladou que repetirá a proposición aínda que teña que ser "unha vez por semana". "Porque nós cremos no saneamento da ría e hai formulacións que resultan ata absurdas", dixo, como a petición do BNG de crear unha rede separativa, entre fecais e pluviais.

A ría de Ferrol, dixo Suárez, "non pode seguir agardando outro vinte anos polo seu saneamento, porque entón no canto dunha ría será un estercoleiro e alá cada quen cos seus posicionamentos, que son políticos e non baseados en nada técnico nin administrativo".

PETICIÓN DE DIÁLOGO

A portavoz do grupo municipal do Partido Popular, Martina Aneiros, acusou ao alcalde "de levar un ano de brazos cruzados" e de vir agora con "présas", ao mesmo tempo que asegurou que o PP "por suposto que apoias o saneamento". "O único que lle pedimos é diálogo, que se aclaren todas as dúbidas, que teñamos toda a información para que a taxa que finalmente se impoña lla taxa que corresponde", dixo.

Aneiros tamén lle recriminou ao rexedor que el "prometía un saneamento sen taxa, todo o contrario" que o PP, que sempre defendeu " unha taxa para este servizo".

Beatriz Sestayo, portavoz do grupo municipal do PSOE, trasladou que a súa formación "está disposta a sentar 24 horas, sen descanso, todos os días que faga falta, para buscar unha solución xusta para a cidadanía", ao estimar que "a depuración e o saneamento da ría é absolutamente prioritario".

A líder dos socialistas ferroláns tamén acusou ao que fose o seu socio de goberno ata setembro de 2016 de negarse a levar ante a Fiscalía "as ilegalidades e irregularidades dunha depuradora que non depuraba", un acordo que existía entre ambos os grupos e que segundo Sestayo foi Suárez o que se negou.

"Pasamos de anunciar que iamos ir á Fiscalía a traernos este mini estudo baseado naquelas persoas que quería levar á xustiza, é vostede o que pasou dunha posición a outra", recriminoulle.

TEATRO

Iván Rivas, portavoz do grupo municipal do BNG, criticou que co sistema de saneamento de Ferrol "se vaia a cobrar por depurar as augas pluviais" e insistiu en que o goberno local "o que está a facer é someter a todos os membros da corporación a este teatro durante todos estes días", cando ao seu entender "cos únicos cos que queren manter unha interlocución é cos membros do Partido Popular".

Por último, desde o grupo municipal de Ciudadanos, o seu portavoz e única edil, Ana Rodríguez Masafret, criticou a actitude do resto de grupos na oposición, asegurando que "se están antepondo orgullos de taxas derrogadas anteriormente, de socios resentidos e de partidos que talvez queiran romper máis que facer outra cousa".