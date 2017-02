O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, criticou que os encargados do Punto de Inspección Fronteiriza (PIF) do Porto vigués xustifiquen a derivación de mercadorías ao Porto de Leixões, en Portugal, en que alí "se fan as cousas mal", e retoulles a que "se están convencidos de que é así", denúncieno e demóstreno.

En declaracións aos medios este mércores, López Veiga reclamou aos funcionarios do PIF vigués que falen "claro" e, se insinúan que en Leixões "non hai seriedade", "levántense publicamente e dígano". En todo caso, deixou claro que el non comparte ese punto de vista, e, contrariamente, cre que no porto luso "son eficaces, eficientes e traballan moi ben".

"Se o que din os inspectores de aquí é que Leixões é un coladero, que presenten as denuncias", reiterou, antes de apuntar que o "que uns colectores aquí non entren e en Leixões, coa mesma documentación, entren... É excesivo".

Así as cousas, considerou que os problemas que teñen algunhas mercadorías no PIF para entrar no Porto de Vigo --consecuencia do que, dixo, "entre 50.000 e 60.000 toneladas" desviáronse cara a Leixões en 2016--, débese a "un exceso de celo na inspección documental", e en que se centran en "se a tinta bórrase" ou "se o texto en español di unha cousa e en inglés di outra".

Neste marco, apuntou que é necesario simplificar a lexislación para evitar interpretacións subxectivas, así como crear unhas guías administrativas que aseguren que non se deixa espazo a arbitrariedades, o que, recoñeceu, "vai levar un tempo".

ESTIBA

En relación á ameaza de folga da estiba, López Veiga censurou que aqueles que piden a paz social ao prezo de incumprir a lei, reclaman a "antidemocracia"; e insistiu en que o Goberno "non ten flexibilidade" máis que facer un decreto para "ir á liberación", en cumprimento da sentenza da Unión Europea.

"Non ten alternativa o Goberno español, e senón o que vai pasar é que o resto de cidadáns imos pagar unhas multas para que uns señores cobren uns soldos desproporcionados", remarcou, antes de defender que o decreto non supón precarizar, senón levar "o prezo da estiba e desestiba a uns niveis razoables".

En canto aos servizos mínimos no Porto de Vigo, indicou que "se aplicarán con todo o rigor", o que implica que os traballadores terán que "render o 50 por cento sobre o rendemento medio". "Iso é o que temos que velar", adiantou.

Ademais, engadiu que "o que non se vai a tolerar de ningunha maneira é un desmán" e, aínda que dixo que non ten "noticias de que se vaian a facer", advertiu que "se alguén é detido, nunca --retirará-- unha demanda". "Aquí cúmprese a lei estritamente e a lei non cobre actos vandálicos", selou.

VISITA DA COMISIÓN DE PESCA

Estas declaracións realizounas previamente á chegada dunha delegación da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo á Autoridade Portuaria de Vigo, que, nunha rolda de prensa, repasou as súas visitas á Axencia Europea de Control da Pesca, a Cooperativa de Armadores do Porto de Vigo, a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixes e Conxemar.

O vicepresidente da Comisión, Werner Kuhn, mencionou que, entre outras temáticas, durante estes encontros abordouse a importancia de Vigo para as importacións á Unión Europea, o futuro da política pesqueira, a loita contra a pesca ilegal, os problemas no PIF, e a problemática da "dobre sanción" á frota.

Finalmente, Kuhn remarcou que a Unión Europea ten 500 millóns de consumidores e a súa produción "tan só --cobre-- unha terceira parte da demanda de abastecemento con produtos do mar", ante iso, incidiu en que é necesario chegar a cubrir o 50 por cento da demanda, o que "só se vai a consumir grazas á acuicultura, e para iso requiriranse axudas desde Europa".