A Fundación Rosalía presenta en Rianxo a nova revista de estudos rosalianos 'Follas Novas'

A Fundación Rosalía de Castro presenta este xoves no Auditorio de Rianxo a publicación 'Follas Novas', a nova revista de estudos rosalianos editada por esta institución e que dirixe Xosé Luís Axeitos, filólogo e membro da Academia Galega.

En concreto, a presentación será nun acto ás 20.00 horas, que contará coa intervención do alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños; do director da revista, Xosé Luís Axeitos; da coordinadora deste primeiro número, Pilar García Negro; e do presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira. Previamente, ás 19,30 horas, terá lugar un acto institucional diante da estatua de Rosalía en Rianxo con música e poesía.

Neste primeiro número de 'Follas Novas', de 237 páxinas e que se publicará con periodicidade anual, poden atoparse artigos e investigacións dos principais expertos en Rosalía de Castro, tanto a nivel nacional como internacional.

Este é o caso de Kathleen N. March, da Universidade de Maine (EEUU), Carme Fernández Sanjulián, da Universidade da Coruña, María López, da USC, Francisco Rodríguez ou a propia Pilar García Negro, entre outros.