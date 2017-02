(AM) A autopsia da exparella falecida en Redondela revela que ambos morreron por choque térmico e intoxicación

A autopsia practicada aos corpos da muller e o home falecidos o pasado luns tras unha explosión e posterior incendio supostamente provocados por el nunha vivenda de Chapela, en Redondela (Pontevedra), revela que ambos morreron por choque térmico e intoxicación.

Así o comunicou este mércores o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que informou destes datos a partir dos resultados do informe preliminar da autopsia dos corpos da muller de 50 anos de idade, María José M.G., e o seu exparella, Emilio F.C., de 47 anos.

Leste mesmo mércores, tras participar nun minuto de silencio en Santiago, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, sinalou que os corpos de ambos atopáronse "agarrados" --supostamente el agarrouna a ela para impedir que abandonase a vivenda-- despois da explosión rexistrada "como consecuencia de manipulación de butano cun acelerante".

No lugar, localizáronse bombonas de butano "coas mangueiras cortadas" e restos de gasolina, de forma que, segundo trasladou a Delegación do Goberno en Galicia, o home tiña supostamente "todo preparado para ocasionar a explosión mortal".

As mesmas fontes confirmaron que non hai constancia de denuncias por violencia de xénero por parte da muller, que tiña tres fillos --uno deles, de oito anos e fillo de ambos--, quen non se atopaban na vivenda no momento dos feitos.

INFORME DE BOMBEIROS

O informe preliminar elaborado polo corpo de Bombeiros confirma que no interior da vivenda había dúas bombonas coas súas mangueiras cortadas e, moi preto, unha lata de gasolina. Por iso, apuntan que "é evidente que foi provocado" e, aínda que se descoñece que orixinou a ignición, dan por boto que "se prendeu con algo de maneira premeditada".

Así o trasladou a Europa Press o suboficial de Bombeiros de Vigo, Félix Landesa, que explicou que os feitos ocorreron a última hora da tarde do luns, cando recibiron unha chamada do 112 de que había un incendio nun municipio de Redondela, polo que se desprazaron varios vehículos e 10 bombeiros.

No lugar, atoparon que parte da fachada caeuse debido á deflagración, e que aínda ardía unha habitación. Ademais, un veciño que trataba de axudar a sufocar as chamas cunha mangueira de rega, informoulles de que posiblemente habería persoas no interior da vivenda, polo que os bombeiros accederon con equipos autónomos.

Alí, localizaron a dúas persoas tiradas no chan do corredor, queimadas e xuntas; e, ante a dúbida inicial de que puidese estar dentro o fillo de 8 anos dos falecidos, buscaron en todas as habitacións, sen resultado. Así as cousas, chegaron a pensar que puidese estar debaixo dos adultos, aínda que máis tarde confirmouse que o neno non estaba na vivenda no momento dos feitos.

Os bombeiros, que localizaron no salón as dúas bombonas coas súas mangueiras seccionadas "cun coitelo ou algo cortante" e a lata de gasolina, apagaron o incendio na habitación matrimonial, que foi "onde máis afectou a deflagración" e apontoaron a placa superior porque o muro que se desprendeu era de carga.